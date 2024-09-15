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愛買新竹店傳「月租漲250萬」將歇業！在地人曝現況：末日感

愛買新竹店傳「月租漲250萬」將歇業　當地人揭現況嘆：寂寥感

▲愛買新竹店將於月底熄燈，引起當地民眾廣泛關注。（圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

文／CTWANT

愛買新竹店將於月底熄燈，消息曝光後，引起當地民眾廣泛關注。有網友透露，關店的主因是房東大幅調漲租金，一口氣加價250萬元，讓賣場無法負擔而決定關閉。近日也有在地民眾貼出賣場內部的照片，場景冷清，令人不勝唏噓，瞬間引起網友熱議。

一名女網友在臉書社團「新竹大小事」中分享了七張照片，「熄燈前的寂寥感，還碰到賣場店員大小聲吵架，路人感受不好耶，哎…少一個可以吃飯、購物外加吹冷氣散步的地方了」。

從照片中可以看到，賣場內多數店家已開始撤出，貨架大多清空，僅剩少量商品進行「出清，一件不留」的促銷活動。原價上千元的服飾，現已跳樓大拍賣至499元甚至399元。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「現在的法律很不完善，可以這樣讓房東想漲就漲，獅子大開口，無法可管嗎？」、「站在愛買角度，結束營業是對的，免得接下來漲租金、漲人工、漲電、貨物成本也會漲」、「房東貪，那祝福他擺著當蚊子館」、「都給房東賺就飽了，遲早變成另一個新市區」。

事實上，前幾天才有一名網友在社團「新竹大小事」爆料，「愛買新竹店收掉，聽說正確傳聞為，因為地主漲價太兇，所以直接收掉。目前沒有聽到家樂福說要進駐，原因還是地主堅持要漲價後的租金。（聽說試水溫）但是相反的，在風城游汐谷的正後方，會開一間全聯的旗艦店，因此不太會造成周邊住宅購物的不便，而且拿貨也因為超市較小，比愛買方便。以上均為綜合來的消息，正確性待拿捏。聽說600漲到850」，讓網友唏噓不已。

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關鍵字：新竹愛買關閉房東網友

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