買房建商、地段哪個重要？眾人一面倒　揭抉擇關鍵「20年後都一樣」

▲買房地段、建商哪個重要？網友答案一面倒「位置更重要」。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／柯沛辰報導

買房考量因素多，價格、坪數、建商及生活機能，都有不少人討論。PTT有網友好奇，很多人買房特別在乎建商品牌，但他認為地段影響其實更大，因此想問問大家的看法，究竟是建商重要？還是位置重要？

原PO在PTT以「建商重要還是位置重要」發文表示，很多人有特定印象，聽到有些建商的名字，就覺得住在裡面的都是有錢人或沒錢的人，「可是我怎麼覺得，地段的影響比建商大得多？」

原PO舉例，有些被認為沒錢人才會買的建商品牌，在新板特區的中古屋或附近建案也沒特別便宜，能住在裡面的人肯定財力不差，反觀某些大家認為有錢人在住的建商品牌，但在非雙北地段，價格就是比較低，總不可能住戶比前者有錢吧？

許多網友看完紛紛留言，「位置、格局重要，經過20年差異更小」、「20年後，屋子問題都差不多」、「除非純自住，否則地段永遠都是第一」、「買好的買貴的，要賣還不是看位置」、「自住不賣當然選建商，會賣就是選位置」、「自己要住的我會選建商，投資就是價格跟地點，處理漏水真的傷神」。

還有人說，「當然是位置，因為大多數人一生就是只能在蛋黃買個一間」、「位置，你不可能住一輩子，終究是要賣或傳給下一代」、「變成中古屋之後，不管建商是誰，你都要打掉隔間、管線重牽啊」。

不過，也有網友持不同看法，「屋子老了就是越修越多，選好的建商不用修太多」、「位置再好，豐Ｏ你真的敢住我是佩服」、「都重要阿，豐Ｏ剛出事，大家又忘記了？」掀起熱議。