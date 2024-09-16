ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買房建商、地段哪個重要？眾人一面倒　揭抉擇關鍵「20年後都一樣」

▲▼林口房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲買房地段、建商哪個重要？網友答案一面倒「位置更重要」。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／柯沛辰報導

買房考量因素多，價格、坪數、建商及生活機能，都有不少人討論。PTT有網友好奇，很多人買房特別在乎建商品牌，但他認為地段影響其實更大，因此想問問大家的看法，究竟是建商重要？還是位置重要？

原PO在PTT以「建商重要還是位置重要」發文表示，很多人有特定印象，聽到有些建商的名字，就覺得住在裡面的都是有錢人或沒錢的人，「可是我怎麼覺得，地段的影響比建商大得多？」

原PO舉例，有些被認為沒錢人才會買的建商品牌，在新板特區的中古屋或附近建案也沒特別便宜，能住在裡面的人肯定財力不差，反觀某些大家認為有錢人在住的建商品牌，但在非雙北地段，價格就是比較低，總不可能住戶比前者有錢吧？

許多網友看完紛紛留言，「位置、格局重要，經過20年差異更小」、「20年後，屋子問題都差不多」、「除非純自住，否則地段永遠都是第一」、「買好的買貴的，要賣還不是看位置」、「自住不賣當然選建商，會賣就是選位置」、「自己要住的我會選建商，投資就是價格跟地點，處理漏水真的傷神」。

還有人說，「當然是位置，因為大多數人一生就是只能在蛋黃買個一間」、「位置，你不可能住一輩子，終究是要賣或傳給下一代」、「變成中古屋之後，不管建商是誰，你都要打掉隔間、管線重牽啊」。

不過，也有網友持不同看法，「屋子老了就是越修越多，選好的建商不用修太多」、「位置再好，豐Ｏ你真的敢住我是佩服」、「都重要阿，豐Ｏ剛出事，大家又忘記了？」掀起熱議。

關鍵字：房產雲地段建商

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中台灣地王現身！挑戰七期新地標　七期頂級Ａ辦「千年一遇」

2019年上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，在8月屆滿5年，也預告首批台商資金正式解禁，作為台商大本營的台中，一直都是台商回流的直接受惠者，而面對中央房市控制明顯的「打住不打商」策略，業者認為將推升新一波資金潮，法人將積極進場尋求投資機會，而辦公室等商用不動產，將為台中七期帶來全新面貌。

6分鐘前

13期重劃區成房價推手　南區明星學區千坪大案搶市

台中市政府公告，將於9月中標售13期重劃區抵費地，其中位於南區大慶段250地號，基地於文心南路旁的土地底價單價最高每坪達94萬5454元，也預告未來13期房市起手價「不會便宜」，這股風潮搶先外溢在自住客身上，不少購屋族開始往文心南路沿線個案做選擇。

6分鐘前

買房建商、地段哪個重要？眾人一面倒　揭抉擇關鍵「20年後都一樣」

買房考量因素多，價格、坪數、建商及生活機能，都有不少人討論。PTT有網友好奇，很多人買房特別在乎建商品牌，但他認為地段影響其實更大，因此想問問大家的看法，究竟是建商重要？還是位置重要？

5小時前

房貸錢荒衝擊　8月成屋待售量增5千戶

銀行房貸逼近滿水位，房貸鬧錢荒，似乎已對房市造成影響。房仲統計，8月全台中古屋待售量增加約5000戶，月增2.5％。專家指出，房貸鬧錢荒狀況恐怕短時間內仍難以舒緩，未來幾個月交易量逐月收斂趨勢不變。

11小時前

陳炳辰／火熱房市因《銀行法》栽了　新案市場「供需兩樣情」

房貸風暴燒到預售屋，近來案場來人、成交組數都見下滑，但供給量大，市場恐呈供需兩樣情的態勢，誰都想不到原本看不到熱況盡頭的房市，終在《銀行法72-2》規範前栽了一個大跟斗。不過從過往經驗，台灣民眾對房地產變化一向有很高的適應力，現在市場休息是為了走更長遠的路。

18小時前

電梯大樓變買房主流「透天為何失寵？」　網曝2殘酷真相：它不要我

不少人認為住透天可以享受獨棟空間，也能避免被上下樓鄰居打擾，完勝電梯大樓，不過有網友發現，現在的年輕人似乎比較喜歡電梯大樓，透天厝在房市已經退流行了，好奇原因是什麼？也想知道若買得起透天厝的話，還會考慮大樓嗎？對此，信義房屋專家表示，透天確實不是買房的主力，最主要問題還是錢。

18小時前

小草酸顧立雄住上億豪宅　鄰居轉手賺800萬「擺脫賠售慘況」

小草酸國防部長顧立雄住上億豪宅，該社區位於北投文林北路，暌違近3年再出現交易，前屋主轉手賺800萬元。但事實上，該豪宅過去屢傳賠售，11筆轉手交易中，就有高達8筆賠錢。

19小時前

觀光署嚴選平價旅宿「雙人房3500元↓」　一票不買單：五星飯店嗎

為解決國旅旅宿業假日房價偏高的問題，觀光署決定將「優宿專區」再升級，除了超過1000家的住宿優惠，再以平日雙人房3500元為標準，嚴選超過1700家平價優質旅宿。不過消息一出，大票網友卻不買單，直言「平價應該是2000元以下吧」、「是活在什麼平行宇宙」。

20小時前

愛買新竹店傳「月租漲250萬」將歇業！在地人曝現況：末日感

愛買新竹店將於月底熄燈，消息曝光後，引起當地民眾廣泛關注。有網友透露，關店的主因是房東大幅調漲租金，一口氣加價250萬元，讓賣場無法負擔而決定關閉。近日也有在地民眾貼出賣場內部的照片，場景冷清，令人不勝唏噓，瞬間引起網友熱議。

21小時前

美晶片大廠超微「50億研發中心」落腳高雄台南　房仲：外地買家已殺到

經濟部上月宣布，美國知名晶片製造商超微（AMD）表示將在高雄亞灣區、台南沙崙科學城設立價值50億的研發中心。消息曝光後，直覺讓人聯想到南台灣的房地產市場出現大幅提升的可能，而當地的房仲也表示，其實外地人早已開始大肆購買，自己單是今年就做了600萬的業績。

22小時前

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

透天為何失寵？　網曝2殘酷真相..

買房建商、地段哪個重要？答案一..

房貸錢荒衝擊　8月成屋待售量增..

房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2..

陳炳辰／火熱房市因《銀行法》栽..

網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬..

限貸令房市急凍！　帥過頭呼籲3..

美晶片大廠超微「50億研發中心..

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務..

20坪新屋「裝潢要200萬」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中台灣地王現身！挑戰七期新地標..

13期重劃區成房價推手　南區明..

買房建商、地段哪個重要？答案一..

房貸錢荒衝擊　8月成屋待售量增..

陳炳辰／火熱房市因《銀行法》栽..

透天為何失寵？　網曝2殘酷真相..

小草酸顧立雄住上億豪宅　鄰居轉..

觀光署嚴選平價旅宿「雙人房3千..

愛買新竹店傳「月租漲250萬」..

美晶片大廠超微「50億研發中心..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366