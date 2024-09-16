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年砸租金1200萬⭡ 　逢甲NET搬到「50公尺」超巨大店面

▲▼逢甲NET搬家,逢甲商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲將由NET以大型旗艦店方式進駐的店面，月租金上看百萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

空租約1年的逢甲福星路上大型店面，受到國內觀光回溫，掛起施工圍籬，並貼上公告將由NET以大型旗艦店方式進駐，在地房仲估，該店面店寬夠大，又是顯眼度相當高的地段，月租金上看百萬元。

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據了解，位於逢甲商圈福星路上的 NET逢甲門市要搬遷，搬遷地點僅距離舊址50公尺，但新旗艦店以３樓層、３個店面打通擴大營業，過去三間店都是由體育用品店承租，原本的NET店面則是掛出公告，預計9/29搬遷。

▲▼逢甲NET搬家,逢甲商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於逢甲商圈福星路上的 NET逢甲門市要搬遷，搬遷地點僅距離舊址50公尺。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，此次擴大營業的店面，房東由三家法人組合，不過有趣的是，三間法人登記地都是同一地址，推測為家族、親友共同持有，在地仲介透露：「該店過去受到疫情影響，資深房東們切割成小店突擊，仍不敵景氣空租多時，在2022年時隔壁原體育用品店共計343坪、2層樓超大面寬的店面，在降租後成功招租由娃娃機選品店進駐。」

不過該筆交易並無實價登錄，21世紀資深經理沈政興就認為：「近期逢甲受到水湳經貿園區帶動，有感回溫，推測房東與業者有部分磋商條款，但該店面租金價格至少百萬元等級。」

不過觀察近期逢甲商圈，不少知名店家撤出，包含「日藥本舖」、「ABC Mart」，此次NET大手筆搬家，沈政興認為：「除了該店面寬大、有廣告優勢效應外，大型連鎖店移位在商圈其實很常見，也代表商圈內仍具備消費力，對逢甲來說是有力支撐。」

▲▼逢甲夜市現況，人潮眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大型連鎖店移位在商圈其實很常見，也代表商圈內仍具備消費力，對逢甲來說是有力支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

然而實際走一遭，路邊小型透店掛招租店家仍多，過去逢甲大學也做過統計，「逢甲商圈最吸引消費者的是什麼？」，顯示特色小吃攤販、餐廳、手搖杯飲料及服飾類的占比較高，但實際上，在各類商品物價感受度方面同樣也讓消費者感到「物價較高」因此影響了消費意願，若預算有限下，會優先減少3C及周邊用品、美妝店及運動用品的支出，而手搖杯飲料、服飾及特色小吃攤販幾乎不受影響。

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關鍵字：逢甲商圈NET大型店面搬家觀光回溫

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