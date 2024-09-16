遠雄砸58億掃台中3664坪土地　囊括歇業「僑園大飯店」

▲2022年位於台中七期惠中路一段的「僑園大飯店」在臉書公告歇業，引起台中人緬懷。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2022年位於台中七期惠中路一段的「僑園大飯店」在臉書公告歇業，當時傳出除了疫情影響外，當僑園歇業後地主隨即就拆除地上物，當時傳出部分原因是地主轉售土地，不過一直到2024年，部分土地才由遠雄（5522）出手34.7億元成交。

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遠雄上週公告，出手西屯區1286坪土地，總價34.7億元，單價270萬元，經查，遠雄取得的土地即是原僑園飯店2/3的位置，另外位處於角地的地主仍未點頭，台中自身土開人員就認為：「目前七期土地稀缺，此次遠雄成交270萬元的容積400%的新三土地未3百萬元大關的原因就在於角地未取得。」

▲僑園歇業後地主隨即就拆除地上物。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，僑園飯店座落的土地分為3塊，因其中角地地主不願出售，少了角地的加持，讓不少台中建商打退堂鼓；不過，過去該塊土地傳出「談到290萬元」的高價，對此土開人員認為：「以仲人放消息墊價因素居多。」

仔細觀察該塊土地，位處精華2年來在市場求售訊息不間斷，但因該地面寬夠、縱深淺，以開發商角度來說，若未合併取得角地，在規劃上相對會面臨到視野、風水上的問題。

但該土地卻突然被成交，七期資深房仲謝兒政則認為：「其實有不少建商去談過，價格部分也談了不少次，主要還是卡在最邊角的土地，地主釋出意願不高，但此次上市建商拿下，我認為有機會與地主談合建，讓地主滿意之餘，也能擴大基地面積，在產品上更好規劃。」

▲原僑園飯店舊址被遠雄拿下，在地認為有望與角地地主談合建。（圖／記者陳筱惠攝）

盤點遠雄建設對中部房市看好程度，從接二連三購入台中精華土地就能看出強烈企圖，才剛以6.41億元標下14期榮德段641坪土地、接著又以8.6億元購入洲際段1117坪土地。

▼遠雄近期台中購地一覽表。

時間 地段 面積 金額 3月 14期榮德段 641坪 6.41億元 4月 14期洲際段 1117坪 8.6億元 9月 北屯機捷特區 620坪 8.7億元 9月 西屯七期 1286坪 34.7億元 總計 3664坪 58.41億元

9月份再以8.7億元買下機捷特區620坪土地，把原地主合建部分全吃下來，加上本次以34.7億元購入七期1286坪土地，短短半年時間就砸下58.41億元掃進台中市共3664坪土地，購地區域皆鎖定建設題材豐富之區。

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