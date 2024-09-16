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遠雄砸58億掃台中3664坪土地　囊括歇業「僑園大飯店」

▲▼僑園歇業。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2022年位於台中七期惠中路一段的「僑園大飯店」在臉書公告歇業，引起台中人緬懷。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2022年位於台中七期惠中路一段的「僑園大飯店」在臉書公告歇業，當時傳出除了疫情影響外，當僑園歇業後地主隨即就拆除地上物，當時傳出部分原因是地主轉售土地，不過一直到2024年，部分土地才由遠雄（5522）出手34.7億元成交。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

遠雄上週公告，出手西屯區1286坪土地，總價34.7億元，單價270萬元，經查，遠雄取得的土地即是原僑園飯店2/3的位置，另外位處於角地的地主仍未點頭，台中自身土開人員就認為：「目前七期土地稀缺，此次遠雄成交270萬元的容積400%的新三土地未3百萬元大關的原因就在於角地未取得。」

▲▼ 遠雄,僑園,市政北三路,七期,34億 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲僑園歇業後地主隨即就拆除地上物。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，僑園飯店座落的土地分為3塊，因其中角地地主不願出售，少了角地的加持，讓不少台中建商打退堂鼓；不過，過去該塊土地傳出「談到290萬元」的高價，對此土開人員認為：「以仲人放消息墊價因素居多。」

仔細觀察該塊土地，位處精華2年來在市場求售訊息不間斷，但因該地面寬夠、縱深淺，以開發商角度來說，若未合併取得角地，在規劃上相對會面臨到視野、風水上的問題。

但該土地卻突然被成交，七期資深房仲謝兒政則認為：「其實有不少建商去談過，價格部分也談了不少次，主要還是卡在最邊角的土地，地主釋出意願不高，但此次上市建商拿下，我認為有機會與地主談合建，讓地主滿意之餘，也能擴大基地面積，在產品上更好規劃。」

▲▼ 遠雄,僑園,市政北三路,七期,34億 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原僑園飯店舊址被遠雄拿下，在地認為有望與角地地主談合建。（圖／記者陳筱惠攝）

盤點遠雄建設對中部房市看好程度，從接二連三購入台中精華土地就能看出強烈企圖，才剛以6.41億元標下14期榮德段641坪土地、接著又以8.6億元購入洲際段1117坪土地。

▼遠雄近期台中購地一覽表。

時間 地段 面積 金額
3月 14期榮德段 641坪 6.41億元
4月 14期洲際段 1117坪 8.6億元
9月 北屯機捷特區 620坪 8.7億元
9月 西屯七期 1286坪 34.7億元
總計   3664坪 58.41億元

9月份再以8.7億元買下機捷特區620坪土地，把原地主合建部分全吃下來，加上本次以34.7億元購入七期1286坪土地，短短半年時間就砸下58.41億元掃進台中市共3664坪土地，購地區域皆鎖定建設題材豐富之區。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

關鍵字：土地台中市遠雄建設僑園飯店房地產七期購地土地獵地單價新市政中心

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