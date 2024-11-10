用廚餘機10分鐘「整間房子都臭味」　網指出關鍵錯誤：它不是黑洞

▲廚餘機。圖與本文無關。（示意圖／記者許展溢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「廚餘機就是智商稅，建議別買！」一名網友發文表示，因為媽媽一直想買廚餘機，所以他先前就花了2000元，帶了一台二手廚餘機，然而實際使用後，「整間房子都是大鍋煮廚餘的味道」，害得他被家人揶揄嘲諷。貼文曝光後，則有網友指出，「要乾廚餘啦！湯湯水水要瀝乾，裡面都餿水當然會有噴味」、「廚餘要瀝乾再放進廚餘機才是正確使用方法」。

有網友在「爆料公社」上，以「花錢買廚餘機被笑是智商稅」為標題發文表示，媽媽平時有在種菜，看到某個頻道大力推薦廚餘機後，就一直想買。由於媽媽已經嚷嚷半年，所以他就花了2000元，買了一台二手的廚餘機回家試試看。

然而，原PO帶回家試用後，「興高采烈丟入廚餘機並啟動開關，大約不到10分鐘，整間房子都是大鍋煮廚餘的味道。」因為味道實在太濃，所以他就把廚餘機先放到浴室，豈料這下更慘，「浴室裡面的浴巾、吊掛的衣物全都是廚餘味，甚至大便完要用衛生紙，衛生紙上的廚餘味比便祕3天吃完瀉藥拉出來的屎還臭」。

事後，原PO被家人輪流嘲諷揶揄了一番，說他「買這東西你還不如孝親費多給2000！廚餘機的東西跟你腦子裝的東西一樣。」聽到這番話，他也很無奈，「這種委屈誰懂？」

不過，因為原PO未將廚餘瀝乾，廚餘機內都是湯湯水水，因此貼文曝光後，不少網友都表示，「為了生活我可以忍，不看說明我不能忍」、「有沒有想過是使用方法出問題」、「使用不當啦，湯湯水水也全部倒進去，都沒有照說明書湯湯水水要瀝掉」、「湯湯水水太多，難以烘乾成粉末。廚餘機不是黑洞或小叮噹百寶袋，還是有它的極限的」。

也有網友回應，「很好用啊～還沒有用廚餘機以前夏天容易有果蠅，要每一天丟垃圾不然會臭，現在不用了」、「我家的廚餘機很好用耶，放肉就會是肉鬆的味道」、「我買的廚餘機是炒肉鬆的味道欸，而且用完是咖啡色粉末，個人覺得超級好用」。