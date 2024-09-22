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房價高漲還能靠本薪買房　1職業「吃用住國家」引戰

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友在網路論壇詢問「還能靠本薪買房嗎？」意外引戰。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲民眾仍將購屋列入人生規劃，無奈現在買房不易，有網友在網路論壇詢問「還能靠本薪買房嗎？」有人建議借信貸購屋，有網友分享他職業軍人的朋友「吃國家、用國家、住國家」，頭期款幾年就有了，引發網友戰成一團。信義房屋專家表示，不建議信貸當頭期。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

原PO在網路論壇Dcard提到，自己身邊的人確實都是有家裡幫忙，或是存股才敢買房，包含他自己敢買也是受惠於股票收入，想問版上真的有人靠本薪就成功買房？

有網友表示，窮人買房SOP正解，買預售屋要靠信用貸款來付頭期款，蓋好前還完信貸，接著繳房貸，再不行就加3年寬限期。也有不少網友分享，靠本薪理財買房的經驗。

沒想到有網友透露，他職業軍人的朋友「吃國家、用國家、住國家」，頭期款幾年就有了，「還一堆人嘲笑國軍只會掃地，我看你們是不懂喔」。引來網友怒嗆「收起你的招募魂，別再引導一些無知的青年走向不歸路。」讓留言戰成一團。

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲購屋對保前，建議信貸都須還清，以免負債比過高被銀行拒絕核貸。（圖／記者張雅雲攝）

不過也有人抱持不同的看法表示，國軍單純就是靠吃營區、睡營區，硬存下來，平均收入也大概4~5萬元而已，買不買房真的跟職業無關，跟理財觀念還比較有關。

信義房屋高三區協理周清源表示，現階段信用貸款不能作為買房用途，一旦被銀行發現用來購屋，會將資金追回，加上信貸利率也高，不建議透過借信貸當頭期款購屋。

大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城分析，購屋對保前，建議信貸都須還清，以免負債比過高被銀行拒絕核貸。一旦貸不到款，還要承擔斷頭的15%違約金風險。李汪城建議，首購若擔心自備款不足，可挑選低自備、工程零付款等預售案，降低自備壓力，趁工程期備好2成自備款，比直接信貸風險更低。

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關鍵字：房價購屋本薪信貸信義房屋

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