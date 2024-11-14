簽約40年老屋　再去看房「1原因後悔買房」！過來人勸：趁現在退掉

▲原PO猶豫該不該退掉。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，最近看上一間四十幾年的老屋，離市區騎車只要7分鐘，下了斡旋也簽約了，但他越想越後悔，因為住戶停車的方式讓他很困擾，機車都亂停，買的房子剛好是在巷內，擔心以後停車會衍生許多問題。對此，網友建議他直接退掉，「不用怕，最多吃斡旋金而已」。

有網友在Dcard發文，經過多年的努力打拚，在25歲這年有了強烈的買房慾望，以現有資金來看，能負擔中古屋頭期款，也希望透過此方式肯定自己，「靠自己也能買起一棟房的」。他透露，當初找房條件是希望能方便停車，看了10幾棟房子後，看中了一間四十年左右的老房子。

房子室內乾淨，沒有壁癌或重大裂痕，距離市區騎車只需7分鐘，當天就下斡旋，隔天就簽約了。不過，他有天再回去看房，附近的住戶剛好下班回家，意外發現停車的方式很不方便，「停很外面，且機車也都亂停」，由於房屋剛好是在無尾巷內第二間，勢必會被影響，「需要去跟他們打交道，或是要看對方臉色，麻煩他們移靠內一點」。

他越想越後悔，但已經簽約了，思考該違約賠錢，還是之後再轉售，不過他也擔心，這裡騎車到市區需要7分鐘，且不在學區內，「到時候轉售會不會賠錢，不如現在違約賠一賠違約金就好」。

貼文曝光，網友建議直接退掉，「有疑慮就退了，我是不能接受每次回家，還得賭運氣今天好不好停車，況且你當初的初心就是希望找好停車的」、「我有朋友住無尾巷，大家停車都直接塞滿，然後留電話，當最裡面的人要移車時，至少要打2-3通電話」、「40年的東西你要轉售給誰」、「退了好，未來的你會感謝現在的自己沒進去當接盤俠」、「40年房+停車還要靠運氣，真的不建議買」。