全台934萬戶創新高　每戶只剩2.51人「小宅越蓋越多」

▲全台每戶人口2.51人，持續寫下新低，小宅化趨勢顯著。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台每戶人口2.51人，持續寫下新低，而全台戶數達934.3戶，續寫歷史新高。信義房屋專家表示，因為家庭組成越來越為精簡，加上房價高漲，小宅化趨勢更為顯著，2房產品已逐漸成為市場上的標準品。

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最新戶政資料顯示，8月全台戶數934.3萬戶持續創下歷史新高，不過戶量已連續3個月剩下2.51人，持續寫下歷史新低，且人口數量也開始從去年12月高點2342萬人，開始逐月遞減，顯示家庭人口組成仍持續減少，與當前小宅化的發展趨勢吻合。

往回追朔，2009年開始戶量首度跌破平均每戶3人，一路呈現減少趨勢，2015年跌破2.8人，今年6~8月剩下平均每戶2.51人持續創下新低；不過同時間戶數卻持續創高，2021突破900萬戶後，今年8月戶數寫下934.3萬戶的歷史新高。

至於人口變化較大在2021~2023年，主要因疫情期間有些國人滯留海外無法歸國，2021~2022年2年期間人口都呈現負成長，不過2023年陸續回國後人口數量反彈，但實際上人口變化沒這麼劇烈，並從去年底高點後逐月下降。

▲家庭人口組成仍持續減少，與當前小宅化的發展趨勢吻合。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去大家庭的家庭組成持續改變，再加上這幾年大量交屋潮出現，分戶狀況更為明顯，且中南部居住型態改變，從大家庭居住在一棟透天，轉變為小家庭居住在電梯大樓。

曾敬德說：「這都導致即使少子化，但戶量仍越來越多，也因為家庭組成越來越為精簡，加上房價高漲，小宅化趨勢更為顯著，2房產品已逐漸成為市場上的標準品。」

房市專家何世昌表示，常有鄉民拿少子化作文章，認為房子越蓋越多、越高越貴，到底都是誰在埋單，長期而言需求量根本不足支撐，但從戶政統計可以發現全台戶數創下新高，在某個角度也代表著購屋需求創新高，最大的差距只是坪數縮小。

所以，何世昌也說，雖然都是2房，以前的大2房是30坪、正常2房26~30坪，但近年隨小宅化趨勢明確，最熱門的已變成21~25坪的小2房，其次則是20坪以下的迷你2房。

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