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高雄地王成「都市傳說」　大遠百2、3期建照延至2028年

▲▼ 高雄,大遠百 。（圖／記者張雅雲攝）

▲緊鄰大遠百的遠東集團「亞企中心」投資案，延宕20多年後，建照已於今年7月到期。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

大遠百前的三多四路連續11年蟬聯高雄地王寶座，緊鄰大遠百的遠東集團「亞企中心」投資案，延宕20多年後，建照已於今年7月到期，高雄市工務局證實，遠東集團以缺工及疫情為由，再度申請建照展延通過，根據實登統計，周邊預售房價還在3字頭。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

遠東集團1992年啟動「高雄亞洲企業中心」投資案，1995年拆除當時的遠東百貨中山店，2001年作為1期的高雄大遠百開幕，原2、3期分別計畫興建103層辦公大樓、40層旅館大樓，遠東集團曾多次宣稱要啟動該開發案，不過至今20年過去，仍作為停車場使用，建照也在今年7月到期。

高雄市工務局表示，高雄大遠百2、3期開發計畫，確定建照已展延成功，成功展延關鍵因素是2019年房地產市場因缺工缺料，導致專業廠商不足，2020年則受到疫情影響，導致持續缺工，換言之，疫情加缺工讓該建照成功展延，從原本的7月底，延長4年到2028年7月底到期。

在地仲介分析，高雄大遠百每坪公告現值191.7萬元，已蟬連高雄市地王達11年，高雄近10年商圈由南高轉移到北高，三多商圈逛街人潮已不如北高漢神巨蛋商圈，加上建照一再展延，未來遠東集團是否會如期興建超高大樓，也有可能出現落差。

年份 成交量 均價
2024 91 件 38.6 萬
2023 61 件 38.7 萬
2022 77 件 37.6 萬

▲三多商圈近年預售均價。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

根據高雄實價網統計，三多商圈今年預售房價均價為 38.6萬元，相較2022年均價37.6萬元，僅微幅成長2%。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，高雄近年因台積電去楠梓設廠，北高雄房價暴衝，多項利多話題集中北高，加上近年三多商圈新推案不多，因此拉低均價，儘管三多商圈仍為地王商圈，房價漲勢近年熄火，但特貿3開發案未來將規劃不少商辦、豪宅，引進高消費人口，房價可望出現補漲。


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關鍵字：地王高雄遠東集團房價商圈工務局

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