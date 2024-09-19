高雄網美星巴克掛售　逆向操作從2.8→3億繼續賣

▲星巴克高雄澄清文衡門市前陣子才開價2.8億元求售，近日價格上調為3億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

星巴克高雄澄清文衡門市2011年開幕，位於高雄文山特區，是當地知名網美咖啡廳，前陣子才開價2.8億元求售，近日價格上調為3億元。仲介透露，屋主單純處置資產，即便總價高，但因有大品牌穩定承租加上商圈未來發展性強，詢問度也不差。

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這間位於文山特區的高雄澄清文衡門市，地坪183.6坪、建坪71.4坪，屋齡13年，為地上1樓透天，開價3億元，並強調穩定收租中，換算地價單坪約163.4萬元，屬於三民、鳳山區交界，人潮、車潮多，機能相當便利。

▲星巴克高雄澄清文衡門市2022年曾有成交紀錄，成交價格實登未公布。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，地主為新華荷國際股份有限公司，2022年曾有成交紀錄，成交價格因跨行政區成交資訊無法完整顯示交易標的面積，因此實登未公布，在地仲介預估約為2億元。

對比前陣子該店面曾開價2億8000萬元求售，等於短短幾個月就漲價2000萬元要賣，負責銷售的永慶不動產市府興中加盟店長廖云暘表示，地主因處置資產因此出售該地，參考澄清路店面地價出現130萬元的成交價，因此開出3億元出售。

廖云暘表示，文山特區商業機能發達，周邊包括澄清路、文衡路沿線，都有知名連鎖品牌，如健身工廠、麥當勞等進駐，成熟商圈集市效應強。

▲鳳山、三民是高雄人口數最多的前2名行政區，人口密集，一向是高雄購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

此外，鳳山、三民是高雄人口數最多的前2名行政區，一向是高雄購屋熱區，未來還有捷運黃線經過，帶動區域話題性。廖云暘說：「除區段位置優勢外，大品牌穩定承租也是原因之一，雖然總價高近期詢問度不差。」

高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峰指出，該區房市以自住客的剛性需求為主，主力產品為2~3房大樓，屋齡10年內成交價落在30~40萬元，屋齡10~20年約30萬元上下，居住人口多帶動消費力十分旺盛，也讓商圈店面具有保值性。

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