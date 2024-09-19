一票人「用電度數暴增」狂問正常嗎？找台電人員勘查...他更火了

▲原PO抱怨用電度數暴增。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有人跟我一樣覺得...這兩期電錶度數高出很多嗎？」一名網友透露，近一期用電度數暴增500度，但明明使用電器都沒變，詢問身邊親友也一樣狀況，多出600度、800度不等，實際請台電人員來勘查，卻只確認有無抄錶錯誤，還稱現在是夏季電費，一番話讓原PO火了。

一名男網友在Dcard納悶求問，是否有人跟他一樣，「覺得這兩期電錶度數高出很多嗎？」之所以會這樣問，原PO說，他家用電費也多了500度，電器使用跟平常一樣。

不僅如此，他認識的親友們，家裡電錶有的多600度、800度，「自己公司商用電錶多800度、1000度。」

事實上，原PO也有向台電申請到府勘查，但相關人員只有檢查有無抄錶錯誤，「台電人員都像鬼打牆一直說會不會是夏季電費變高？」

原PO強調是使用度數，並非金額，「當然知道電費有調漲，但度數異常增加...你跟我扯這個....聽的莫名火大！」因此好奇大家是否也一樣呢？

底下網友也+1哀喊，「我也是，電錶是只有跑冷氣，但卻異常的跑超快，光冷氣一個月就200度！這正常嗎」、「上期 1500多度，這期3000多度...貴到」、「比去年多3000多度」、「一樣的生活用電習慣，上一期400多度，這期900多度（可能這期天氣比較熱冷氣會耗電一些，但應該沒差這麼多吧）」、「我婆婆收到電費也是覺得變貴，明明電器那些都是照常使用啊」。

也有苦主遇到同樣鬼打牆的狀況，「天啊！我們家跟你一樣，也是暴漲，上期1200度這期1800度！明明使用習慣沒有差多少！也有找台電來複查，確實沒有抄錯錶，電錶也沒壞（總開關關掉的確電錶沒有轉動），台電人員一直跟我說，你知道夏季電費嗎？你知道冷氣開太冷費用很高嗎？我一直在心中大翻白眼？ 我一直問他跟去年同期我多了600多度是合理的嗎？他跟我說電費有調漲叫我冷氣少吹點...問他度數，他回電費。」