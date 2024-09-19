泰國上市公司Siamese Asset PLC聯手新加坡悅榕集團　打造Cassia Residence Rama 9永久產權品牌住宅

▲泰國上市公司Siamese Asset PLC與新加坡悅榕集團聯手打造的「Cassia Residences Rama 9」，位於曼谷Rama 9新CBD核心區，全新的皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hotel）預計在2025年第一季正式開業。

圖、文／業者提供

海外置產趨勢方興未艾，無論投資保值、買房自用、或為下一代子女教育發展佈局，怎麼買？買哪裡？始終是購屋者熱議的話題，其中，亞洲地區又以泰國曼谷最受青睞，最新的全球退休報告更將泰國評為亞洲最適合舒適退休的國家，不論是吸引外資、退休族，曼谷房產都具備極大吸引力。

網紅名人掀起曼谷置產風潮 國際學校多吸引歐美人士旅居

泰國經濟、政治環境相對穩定，再加上近年來泰國政府祭出多項吸引外資的政策以及經濟轉型規劃，吸引包括台灣等大量的外資進入，特別是曼谷，生活成本、物價低廉、人民友善度高等，不少名人、網紅看中曼谷置產優勢，掀起話題。

專注全球海外房產銷售的房地產代理商咫尺環球置業（SQM Global Properties），今年將業務正式拓展到台灣，團隊服務範圍涵蓋泰國、馬來西亞、日本、越南、菲律賓、加拿大、英國、澳洲等地，客戶都給予極高評價，稱讚SQM很會挑選房產物件，對於台灣高端客戶市場的經營，SQM相當重視，精選曼谷房市熱區Rama9、被譽為泰國的新中央商務區(New CBD)，且由泰國上市公司Siamese Asset PLC與新加坡悅榕集團聯手打造的新案「Cassia Residences Rama 9」，即將在台北、台中舉辦說明會。

值得一提的是，泰國的國際學校資源十分豐沛，近幾年吸引不少歐美人士旅居曼谷，子女求學可持續接軌歐美當地學制，在這場說明會上，泰國曼谷新加坡國際學校SISB也將蒞臨簡報，SISB是泰國曼谷一家頂尖的國際優質教育學校，擁有超過20年的教育與管理經驗，學校採用新加坡與英國的課程大綱為基礎，主打多語教育與國際化，這次講座也將提供家長更多曼谷留學的訊息。

▲泰國貴族學校「曼谷新加坡國際學校SISB」為頂尖國際私校，吸引全球留學生。（圖／曼谷新加坡國際學校官網）

海外置產首重安全 SQM提供安心穩健的全球房產服務

從事海外房產代理十多年的SQM執行長Terence指出，海外置產的目的多變，唯一不能變的就是要選擇值得信賴、負責任的房地產代理商，確保購屋過程安心、安全。

咫尺環球置業自2011年於香港成立以來，一直致力於為客戶提供安心、穩健的房地產投資保障，加上SQM團隊親自走訪世界各國，悉心挑選各國擁有良好背景的開發商，為客戶嚴格把關每一項投資，不只提供安全穩健的投資項目，還強調「黑卡式」服務，可以為台灣客戶量身打造專屬投資方案，特別在子女教育規劃、退休計劃、分散投資等，都是SQM的服務強項，給予客戶專業建議。

曼谷房市最夯熱點Rama 9 展現新CBD的高潛力

SQM執行長Terence分析「Cassia Residences Rama 9」新案優勢，位於曼谷炙手可熱的Rama9新CBD核心區，戶戶4.4米樓高特色單位，買家可尊享Siamese Asset Privilege，每戶售價約新台幣430萬元起，贈送全屋傢俬及電器。

此外，該項目不僅僅是住宅，更是集奢華與便利於一體的綜合開發項目，除了住宅單位外，還包括全新的皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hotel）、現代化的共同工作空間、商業、餐飲等，打造一個全方位的生活與工作社區。加上緊鄰新建的橙線捷運（MRT Orange Line）步行約為5分鐘，便可輕鬆連接曼谷各個區域，為居民、商務人士提供方便快速的交通網絡。開發商Siamese Asset PCL提供暹羅俱樂部專屬禮遇，客戶可使用旗下所有休息室和商務中心，讓您在城市的每個角落都能享受更加便捷的生活，並且在旗下子公司及知名商家，為客戶提供特別的折扣和優惠。

▲開發商Siamese Asset PCL提供客戶尊享暹羅俱樂部的專屬禮遇。

他也提醒，海外置產首重地段，才能讓住宅擁有穩定的租金回報和未來增值潛力，對於希望分散投資標的、規劃海外第二家園的海外買家而言，優勢高下立見。

「Cassia Residences Rama 9」說明會資訊：

台北場：

地點：台北W飯店（W Taipei）策略會議室3+4廳

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

日期：2024年9月28日（星期六）

時間：2:00 PM - 4:30 PM （1:30 PM開始入場）

台中場：

地點：台中金典酒店（The Splendor Hotel, Taichung）玫瑰2廳

地址：台中市西區健行路1049號

日期：2024年9月29日（星期日）

時間：2:00 PM - 4:30 PM （1:30 PM開始入場）

立即報名：04-2255-0556（席位有限，敬請提前預約！）

立即點擊報名：https://mkstudiotw.pse.is/6fqszs