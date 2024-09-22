婚禮倒數！女友逼「北市房改共有」不照辦不嫁　他愣：搞哪招？

▲原PO女友在結婚前推翻之前的協議，包括要求將房子改成共有，爸媽也要一起入住。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

結婚前要睜大眼睛，若是價值觀不一樣，就要思考到底還要不要繼續走下去。一名男網友抱怨，大3歲的未婚妻一家竟要他把房子改共有，甚至要求上繳薪水、岳父岳母住進來等，否則就不嫁，讓他相當崩潰。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，「婚禮場地、喜餅、喜帖都下訂，婚紗也拍了，剩不到3個月就要步入禮堂，妳家人給我搞哪招？」原PO憤怒地說，女友要求以下「４件事」，讓他相當不滿。

1.叫我婚後台北市房子登記改共有？

2.孝親費說好各付各的，要我拿出每月一萬加妳的一萬五給岳母？我才給我爸媽每月九千誒。

3.說好薪水AA制，家裡大小支出我出，各自理財，岳母說叫我薪水交給妳？你家玩期貨還欠債200多萬，妳以為我不知道？

4.岳父母要住我家？不是，我家付500萬頭期款，房貸我背，房子是我們跟以後小孩的屋子，妳父母搬進來幹嘛？

讓他最生氣的是，之前都說好了，現在女友說「不照辦，不嫁」，「我們戀愛2年多，這條件我姊也說離譜，妳比我大3歲，我不顧家人反對才勝利，妳家給我搞這招？」讓他氣得表示「我要妥協嗎？」

貼文一出引起討論，網友一面倒留言勸退，「不要結婚了，不然會更慘」、「別結了吧！整個家都跟著嫁進來了。即時止損吧！沒完沒了」、「兄弟，聽我勸、快跑。這只是開始，後面更多你有得受的事情在等你」、「房子別共有，孝親本來就各付各，你有考慮不婚了嗎，對方吃人夠夠」、「別結了吧，整個家都跟著嫁進來了，止損吧」、「認賠殺出，不要為難自己」、「慢走不送」。

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