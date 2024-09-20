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國土署：中央租金補貼「不設籍也能申請」

▲▼ 林口 。（圖／記者項瀚攝）

▲國土署表示，租金補貼不設籍也可申請。（圖／記者項瀚攝）

文／中央社

媒體報導「雙北租金補貼 限家人無房惹議」，國土署19日指出，這是新北市政府的政策，與中央的「300億租金補貼」政策不同，300億租金補貼不設籍也可申請，民眾可依自身條件擇優領取。

國土管理署19日透過新聞稿表示，媒體報導有關「雙北租金補貼 限家人無房惹議」，但此政策為新北市政府推動辦理的「青年租金補貼」，與中央300億租金補貼政策不同，中央推動的政策不用設籍也可申請，落實減輕全國租屋家庭生活負擔政策目標。

國土署指出，尊重新北市政府透過自有財源及住宅政策規劃，推動區域性租金補貼方案，惟中央辦理的租金補貼政策，必須考量全國租屋者及其家庭狀況，因此在申請條件上並無戶籍相關限制，才能實質照顧北漂、南漂，甚至是離島工作的每一位租屋族。

國土署談及，為使住宅補貼資源確實用於協助符合條件的個人或家庭，樂見地方政府共同推動相關支持方案，但基於住宅補貼資源以不重複為原則，請民眾衡量自身條件後擇優領取。

國土署提醒，民眾向中央申請300億租金補貼後，將透過資料審查、比對勾稽等機制進行查核，若發現申報資料有虛偽或不實情事或重複領取2種以上住宅補貼者，將會取消領取資格及依法追回相關補貼，以確保租金補貼資源能夠公平分配，運用在真正有需要的租屋民眾身上。

 

關鍵字：租金補貼國土署

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