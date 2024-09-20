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央行史上最重房市管制　首納「有房沒貸款」自然人

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲央行祭出史上最重房市管制。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

中央銀行19日宣布升準不升息，同時祭出第7波選擇性信用管制，被視為史上最重房市管制政策，其中，首次將名下有房者納入管制，針對有房子、沒房貸的族群，購屋貸款列入無寬限期，意味著繼承房產族群同步納管。

中央銀行第7波選擇性信用管制共有4大措施，第1，新增規範自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期；第2，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

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第3，公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數由4成降為3成。第4，餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

▲▼中央銀行啟動第七波信用管制。（圖／翻攝中央銀行）

▲中央銀行啟動第七波信用管制。（圖／中央銀行）

央行首次將自然人名下有房屋者納入管制範圍，央行官員說明，過去央行措施多是「認貸」，也就是以名下有無房貸為標準，這次新增「認房」，只要自然人名下有房屋，第1戶購屋貸款就不得有寬限期。

楊金龍說明，央行以前沒有對這塊進行管制，但現在「我們認為這樣不好」，既然名下都有房了，就應該比較嚴格，要再借錢就沒有寬限期。

關於名下有房屋者的第1戶購屋貸款，央行說明，實務上可能是繼承長輩房屋，或是以前買的房子房貸已繳清，經查這類人其實有一定比例。

楊金龍說，當然這個作法可能會影響無辜的人，但也可能有些人名下有3、4、5棟房子卻都沒有房貸，「你沒去堵他，這也是一大風險」；到底無辜的人多不多、範圍大不大，央行會密切觀察政策實施效果。

「政策不太可能perfect，我們just do it」，楊金龍說，央行會密切注意後續發展，若有必要，不排除適當時候做排除條款。

關鍵字：央行房貸房市

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