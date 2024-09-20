央行鎖喉房市！業者「腥風血雨來了」：民眾恐無法順利交屋

▲央行祭出第七波房市管制措施。

圖文／鏡週刊

央行昨（19日）舉行第三季理監事會議，會中宣布第七波房市管制措施，不僅調升存準率1碼（0.25個百分點），並加碼新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期、第2戶限貸最高成數降為5成並擴大至全國、法人購置住宅貸款與自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成、 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行祭出對住宅市場史上最嚴格信用管制，不僅擴大全國範圍貸款貸款成數為五成，還降豪宅貸款成數三成，同時為避免建商囤屋，大降餘屋貸款為三成，比外界預料得更加嚴苛，同時藉由將自然人名下有房屋的再購者重新定義，在此規範下，換屋、多房、建商全都無一倖免，近期交屋的民眾恐將無法順利交屋，同時房地產市場將在第四季進入嚴苛考驗，價格預估也會出現修正。

「此次出手同時使出斷金流與鎖喉兩大絕招，成屋市場作為海嘯第一排，受創最深，預售市場交屋將被打亂，同時也會直接衝擊現在銷售中的預售案。加上明年開始的大交屋潮，市場恐怕得經歷一番腥風血雨。」徐佳馨表示

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，近年央行多次推出信用管制或限縮銀根等措施，多次劍指二戶以上屋主及投資置產族群，從過去建照與使照量體推估，自2024年起新案市場將進入近年來最大「交屋潮」，因此央行再次鎖緊各行庫水龍頭，將促使部分周轉不靈的投資客低價賣出，有助於緩解目前新案市場上供給不足問題。

至於政府多次打房是否出現民眾期待已久的房價下修，賴志昶補充，自疫情以來全台房價飆漲，且漲勢目前仍未見頂，因此就算買方因限貸無法交屋，預售買方可透過轉約、解約解套，若比較多年前預售入手價位，恐怕早期入手買家還能賺得一手。不過，在市場買氣全面下滑情況下，部分房市較無前景性區域，買氣慢慢消風，中長期若持屋者槓桿開太大致使周轉困難，有望出現甜甜價脫手，但也可能演變成有屋族之間的大吃小，讓未來打房難度更高。



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