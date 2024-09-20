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信用管制受災戶　差1週對保！鄰居要多噴250萬

▲▼預售屋市場解析。（圖／業者提供）

▲央行再祭重手後，就有剛對保完成的購屋族慶幸自己有加快腳步，她透露同社區鄰居預估要多噴250萬元才能交屋。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

2024年第四季台中房市進入交屋熱潮，2~3年間有不少大型開發案交屋時間落在年底，近期受到限貸風暴，不少購屋族抱持著盡快「落袋為安」希望提前對保，不過就在昨（19）日央行再祭重手後，就有剛對保完成的購屋族慶幸自己有加快腳步，她透露同社區鄰居預估要多噴250萬元才能交屋。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

台中T小姐目前擁有自住住宅1戶，3年前再以總價約2500萬元買進台中北屯3房預售屋預備換屋，全案預計年底交屋，8月開始陸續對保，T小姐說：「8月開始有風聲限制貸款，銀行也不好申請，擔心夜長夢多，我選擇先清償第一戶貸款後，以比較好的條件盡快完成對保。」

昨日央行再祭重手包含「新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期」、「自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國」，也讓T小姐相當緊張的詢問銀行業者，不過對方則回覆核貸條件已審核通過，要T小姐別緊張。

▲▼ 西屯工業區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲此次信用管制，央行很明確的友善「無房首購」，但第二戶的部分將會是10月1日開始實施信用管制下的受災戶。（圖／資料照）

不過，Ｔ小姐鄰居則就沒有這麼幸運，鄰居8月時認為限貸風波應會趨緩，同樣是第二戶購屋族的他，認為到年底還有一段時間，豈料此次央行出手，不僅要多拿1成自備款，約250萬元現金，現在連寬限期都沒有了。

對此，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「此次信用管制，央行很明確的友善『無房首購』，但第二戶的部分`，將會是10月1日開始實施信用管制下的受災戶。即將面臨對保的換屋族，首當其衝會被調高利率、降低成數、加保其他保險等方式，這將會是9月下旬第一波未爆彈。」

▲▼台中,太平,首購區,熱區,房價,房市,低首付,低自備,交屋,預售屋,買氣,賞屋,小資族,帶看 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲要擔心的是民眾會轉往其他非典型的融資管道、租賃公司來補資金缺口，這就會造成購屋族信用擴張更嚴重。（圖／資料照）

黃昭閔說：「『有屋首購』不論是繼承、持分、換屋族，此次無差別貸款被排擠，可預想而知為完成交屋，將有大量資金需求，在沒有金援之下，要擔心的是民眾會轉往其他非典型的融資管道、租賃公司來補資金缺口，這就會造成購屋族信用擴張更嚴重。」

銀行房貸專員則是表示：「如果對保完成，幾乎不受影響，頂多只是沒有寬限期，但若只簽約尚未預先對保的就會受到影響，現在利率確實滿多銀行已突破3%，對於銀行業來說也會遇到消費者恐慌蔓延問題。」

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關鍵字：限貸風暴台中交屋熱潮購屋族央行限貸預售屋交屋

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