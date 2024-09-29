嘉義大車站計畫推進！「小小北」活化新生　4大亮點曝光

▲嘉義大車站計畫再推進，加速推動「小小北」地區活化新生。（圖／嘉義市政府提供）

記者陳致平／嘉義報導

嘉義市鐵路高架化工程如火如荼進行中，為縫合都市空間及促進經濟發展，嘉義市府規畫將「嘉義大車站計畫」列為市政重大計畫，透過都市更新手段，加速推動老舊住宅密集的「小小北」（小澎湖、小副瀨以及北港車頭）地區活化新生，為使民眾更了解市府對該區計畫的規劃方向，都市發展處近日辦理四場座談會，向居民說明最新規劃內容及各區未來發展樣貌，共約有近300位民眾參加。

嘉市都發處說明，嘉義大車站計畫四大亮點，包括新地標、新門戶、新樞紐及藝文商業特區，描繪出嘉義大車站新樣貌，奠定交通發展百年樞紐地位。

一、新車站新地標：

嘉義市是阿里山的入口門戶，嘉義新車站由簡學義建築大師設計，擷取阿里山特有的壯闊景觀，以山的稜線（屋頂天際線）、雲的流動（菱形雲狀玻璃帷幕立面）、豐富林相（地面層鐵道森林景觀與木構造棚架屋頂）等元素，營造木都獨特地標意象。

▲嘉義新車站由簡學義建築大師設計，擷取阿里山特有的壯闊景觀，融合自然意象。（圖／嘉義市政府提供）

二、新車站新門戶：

有全台第一摩登車站之稱的嘉義車站改建於1933年，至今已指定為市定古蹟，新車站的設計將與古蹟車站融為一體，未來先期轉運中心拆除後，取而代之的是串連新舊車站的大廣場，創造通透的視野及優美的天際線，以嶄新的門戶迎接來自四面八方而來的旅客。

三、三軌交會新樞紐：

嘉義市推動區域產業生活圈，市府加強大眾運輸服務，十大旗艦計畫「生活新路網」爭取輕軌藍線，並將與臺鐵、林鐵串連，三軌交會的新樞紐，為來嘉就學、就業、觀光的民眾提供便捷快速且安全的轉乘環境。

四、藝文商業特區：

未來鐵路高架化及嘉雄陸橋拆除後，將整合文創園區、番仔溝公園、友忠公園等周邊地區，打造新興藝文商業特區。

都發處處長許懷群表示，都市更新是推動都市再發展的重要手段之一，本次座談會共計四個場次，希望加強民眾溝通，讓當地居民更加深入了解未來嘉義大車站的發展願景及小小北地區的整體更新構想，進而提高當地住戶參與都市更新的意願。許懷群強調，但如果沒有意願，即使劃定為更新地區對民眾也不會有影響。

市府表示，將透過劃定策略性更新地區，讓民眾未來進行都市更新時，能夠減少行政程序，並有機會獲得較高容積獎勵及補助，同時降低同意比例門檻及整合面積規模，以減少民眾在整合過程中的困難。