「有房首購」認定標準吵翻　「繼承持分族」買賣都為難

▲中央銀行推出第七波選擇性信用管制措施，對於首購族定義做出「有房首購」與「無房首購」的新定義。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、項瀚／綜合報導

中央銀行推出第七波選擇性信用管制措施，對於首購族定義做出「有房首購」與「無房首購」的新定義，依目前狀況觀察，繼承持分是否算在「有房首購」中引起熱議，市場也傳出央行可能就這部分放寬認定，但目前尚未獲得證實。

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央行昨推出第七波選擇性信用管制措施，其中針對自然人名下有房產者，第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數降至5成，且信用管制範圍擴大至全國。

市場認為首當其衝的就是換屋族、繼承族、類首購，其中，引起討論的「繼承族」、「類首購」是否成為受到此波信用管制下最無辜的受災戶，引起熱議。

▲中央銀行推出第七波選擇性信用管制措施。

馨傳不動產智庫執行長何世昌就認為：「央行所謂的第一戶包含繼承長輩遺產，就連只有部分持分都算屬於名下有1戶，或是北漂族群可能在老家有房，但在外地租房，他們若要買房自住，都將被央行打成非首購，沒有寬限期。」

市場人士傳出，名下有房者若僅持有持分，購屋時就不能使用寬限期將引發很大的爭議，央行可能就這部分放寬。對此，記者致電央行求證，但目前尚未獲得證實。

在政策尚未明確布達下，不少房仲電話在昨日已被打爆，信義房屋中科東大店經理陳泱儒建議：「在換屋族部分，雖然仍可採取2年內申請重購退稅，但建議購屋族採取『先賣後買、售後回租』策略，避開交易的重疊期，導致銀行在審核條件時成數上的無差別限縮。」

針對繼承持分的部分，陳泱儒認為：「以節稅角度，要避開比較重的贈與稅最好還是以買賣方式，交易掉手上持分物件，可參考的做法是出售給同為繼承的持分對象，或是共同商議共同處理，因建物買賣並非土地買賣可採取多數決，倘若家族無共識確實就沒招。」

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