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央行祭最嚴限貸令　 網怒酸：打不到「現金全款有錢人」

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行祭出第7波房市管制，出4大重手，包括名下有房者，再購屋不得有寬限期等等。就有網友無奈又生氣，認為這些決策都是打到換屋族、小投資客，「有錢人用現金全款買房、商辦、土地，不管央行出什麼招都不會被影響」，話題引發議論。

有網友在PTT的home-sale板上發起閒聊，「有錢人用現金買房 打房都打不到」，文中直呼央行的信用管制一波接一波，自住客首購被升息，還被取消寬限期打到，換屋族、小投資客更被「打到昏迷」。

但有錢人若用現金全款買房、商辦或土地，不管央行做什麼決策，有錢人都不會受影響，可以「繼續爽爽炒房」，令他直嘆「該怎麼打房才能打到這個族群？」。

貼文一出，就有人有共鳴，「提高持有稅，漸進式買賣不動產資本利得稅增加，例如成交一億，五億，十億的資本利得課徵20/40/60」、「也是，台灣現金多的人不少」、「累進式持有稅&累進式資本利得稅，絕對有效，但應該沒人敢這樣玩。」

但多數網友不以為意，「錢多干你屁事==」、「錢多你羨慕逆？全款買個東西還要被靠北」、「現金買房資金運用效率超差的」、「現金買房投報太低了，真的是大財團想穩健配置才會這樣」、「有錢人才算得精，無利可圖根本不會去當接盤俠」、「有錢人用現金接最後一盤？有創意。」

關鍵字：央行房市有錢人換屋買房自住PTT

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