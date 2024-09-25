央行重手打房！他嗨「開價改喊幾折」　內行揭關鍵：準備撿骨

▲此次打房政策被視為史上最嚴，市場預期將對房市造成衝擊。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

央行推出第7波選擇性信用管制措施，自然人名下有房者，第1戶購屋貸款不得有寬限期，第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，讓全台民眾傻眼。就有一名網友認為，在如此嚴厲的打房措施下，一定會有很多投資客資金出問題，讓他嗨喊「明天開價改幾折去談吧」。貼文一出有內行人分析指出，遇到問題的人通常會先死撐一下，因此再過一陣子就可以準備「撿骨」了。

一名網友在PTT房屋板以「明天開價改幾折喊」為題發文，表示「今天金龍大大有夠狠，直接打死口袋不夠的投資客，一定會造成不少人資金尬不過來，台灣的房市是不是到了當時台北最高點階段，可以照Sway大大說的，開價可以打折喊了，明天改開幾折去跟房仲議價呢？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「你有現金才能喊吧」、「幸好，親友上個月都出清房地產了，賺飽飽，來不及跑的呵呵」、「我住社區的投資客叫房仲在591上洗幾十篇的刊登，真的有夠急」、「五股某河岸新成屋591掛出租都是利用新青安的投客啊，交屋至今全部出租了真棒」。

對此，也有內行人分析，現在有本事馬上接盤的，不是真正的有錢現金仔就是能用首購的人，這2類人只要告知條件，房仲就會主動找物件來介紹了，也代表買方市場將逐漸確立，但除非是現在不買不行的自住客，其他人根本沒必要馬上進場。

他認為，投資客或是想賣舊屋換新屋的人，暫時不會馬上有動作，而是會死撐一段時間，但最後還是躲不掉，只能入土為安，建議先耐心等待一段時間再出手，就可以直接「撿骨」了。

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