岡山版農16都更招商　遇史上最嚴打房「僅5家建商到場」

▲「岡山區信義段都更案」位於岡山版農16，2基地投資規模分別估計各約20~30億元。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

隨南部半導體S廊帶逐漸成型，有「岡山版農16」之稱的87期重劃區，區段深受矚目，20日高市府舉辦「岡山區信義段都更案」說明會，2基地面積分別為0.68及0.54公頃，投資規模分別估計各約20~30億元，在央行祭出信用管制措施後，市場情緒低迷，到場建商不多。

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岡山信義段46及47地號2公辦都更案20日徵求實施者，舉辦招商說明會，2025年2月10日截止收件，2案基地皆位於有「岡山版農16」之稱的87期重劃區，周邊生活機能完善且交通便利，吸引達麗、隆大、龍騰、藏美建設參加，相較之前曾舉行的都更說明會，場面相對冷清。

高雄市都市發展局長吳文彥表示，隨著岡山路竹延伸線交通建設完成，RK1站西基地土地聯發案及岡山新行政中心公辦都更案相繼成功招商，加上橋頭科學園區、楠梓產業園區等南部半導體S廊帶的形成，可引進就業人口紅利。

吳文彥說明，為擴大在地投資與中大型開發商參與，本次招商基地分為2案，分別引資規模約20至30億元，相較以往60~100億元的公辦都更案件，此次招商不僅增加了開發彈性，也能分散投資風險，2基地開放空間也可整體規劃配置。

▲相較之前曾舉行的都更說明會，此次場面相對冷清，有興趣的建商也寥寥無幾。（圖／記者張雅雲攝）

同時，本案將依都委會決議，提高社會住宅的儲量，規範申請者必須優先提供15%的基準容積作為社會住宅，2案估計可提供逾百戶社會住宅。

高雄市建築公會副理事長陳又齊坦言，近期多家銀行開始自主減少放貸量，央行19日再祭出第7次選擇性信用管制措施，堪稱史上最嚴打房，「建商借不到錢只能轉趨保守。」影響所及對都更案也興致缺缺，到場的建商也寥寥無幾。

各大銀行受限《銀行法》第72條之2，承作的土建融及房貸業務的總放款量，不能超過存款和金融債券總量的30%，都更案雖不在管制範圍內，陳又齊分析，但近期房市風聲鶴唳，也讓建商對這類開發案更審慎評估。

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