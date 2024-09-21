楠梓漢、橋頭勇士搶上車　網問：台積泡沫成重災區？

▲網友在PTT房版發問，央行宣布信用管制，高雄哪裡會是重災區？有網友未看先猜台積宅第一圈要崩了。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年因台積電來楠梓設廠，房價扶搖直上，入手門檻已不低。央行宣布第7波信用管制後，網友在PTT房版發問，高雄哪裡會是重災區？認為之後房價終究要校正回歸，這波會殺到見骨的是哪區呢？引來網友未看先猜台積宅第一圈要崩了。專家表示，看個案表現。

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原PO在PTT發文表示，這波信用管制太狠了，高雄因為台積電加亞灣AI議題，這2年房價炒得夠兇，但終究要校正回歸，這波會殺到見骨的是誰呢？橋頭勇士？楠梓漢？還是本來就已經夠慘的三多商圈、新堀江？

引來網友紛紛留言，並直言台積電第一圈的橋頭、高大特區，之前楠梓漢、橋頭勇士買在45萬元，跟左營買60萬元的置產客，堪稱「台積三兄弟」，根本就是套在高點。也有網友持不認同意見，認為高雄的房價是靠台積電拉起來的，有產業園區房價就相對安全。

有人則認為，亞灣還在炒輝達、鴻海，等死吧。也有網友反駁，亞灣根本漲不多，要怎麼跌？

▲有網友認為，買在左營、楠梓、橋頭區的「台積三兄弟」，根本就是套在高點。（示意圖／記者張雅雲攝）

儘管網友多認為房價要下修，高雄市建築公會理事長陸炤廷分析，央行第7波信用管制，高雄第2戶貸款從最高6成再降為5成，買氣一定會轉弱，至於房價是否會下跌，不能只看區域房價，要看「個案表現」。

陸炤廷坦言，如果是以投資客、置產客為主力買盤的新案，房市買氣消風後，房價就難再創高，面臨交屋的新案受傷更重，社區若以槓桿開太大的多戶族、投資型置產客為主，雖補足自備款後過戶，即便願意少賺、平轉出場，現階段也會面臨想接手的民眾，因自備款不足而難以接手，造成社區賣壓大增，散戶多殺多，想賣屋還有得等，房價下降就有機會。

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