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央行重拳管制　彰化「破千住宅使照核發」恐成重災區

▲▼央行總裁楊金龍於今日央行理監事聯席會議後宣布，國內政策利率維持不變，調整選擇信用管制措施及調升新台幣存款準備率0.25個百分點。（圖／記者湯興漢攝）

▲央行總裁楊金龍表示「要給投資客、投機客一個lesson（教訓）」。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

央行理監事會議祭出史上最嚴格第7波房市管制措施，其中自然人第2戶貸款最高成數降為5成，信用管制區域擴及全台，衝擊將交屋並申貸的消費者。排除7都後，今年4月至7月住宅使照量，僅彰化縣破千宅，恐成為新一波信用管制主要受衝擊區域。

住商機構20日發布新聞稿指出，彙整內政部統計，觀察全台除7大都會區之外，今年4月至7月各縣市核發給建商的住宅使照量，僅彰化縣破千宅最多，未來恐成為房市管制重災區。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，這波措施第2戶限貸令擴及全台，同步規範名下有屋者第1戶購屋貸款無寬限期，重擊換屋族群，尤其近期受限於銀行滿水位等議題，過去購置預售屋即將交屋民眾申購已需排隊；如今都會區以外居民又需多準備自備款，購屋負擔可謂重中之重，成為新管制措施的第一波受災戶。

根據內政部數據，觀察各縣市自今年4月至7月，所核發純住宅使照數量，以彰化縣達1648宅最多，其次雲林縣943宅，再來是屏東縣773宅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，彰化縣近期受惠台中房市外溢，房價成長幅度有目共睹，同時疫情過後台商回流，有不少傳產「隱形富豪」的彰化縣，換屋需求有待滿足，吸引建商加碼進駐，為區域新案市場創造供給。但疫情後這波交屋潮適逢限貸風波，恐讓區域新案市場遭遇不小衝擊。

賴志昶提醒，近年央行數次信用管制，劍指多戶族與投資置產族群，且再次鎖緊各行庫水龍頭，或將迫使大開槓桿的投資客資金週轉出現難度，出脫手中物件以斷尾求生，有助緩解市場供給不足問題。

▲▼央行第七次管制。（製表／ETtoday）

▲▼央行第七次管制。（製表／ETtoday）

▲▼央行第七次管制。（製表／ETtoday）

關鍵字：內政部央行房市彰化房產雲打炒房打房

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