央行重拳打房！仲介、代銷全中槍　專家：只有「1行業」受惠

▲全球最嚴限貸令來襲！房市再掀波瀾，何世昌認為，唯一受惠的應該只有法拍業者。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

全球最嚴限貸令來了！央行為抑制房市過熱，祭出第7波房市管制措施，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，引發市場熱烈討論。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，這波打擊不僅影響仲介，幾乎所有房地產從業人員都難逃波及，中古屋、新建案交易量恐將大幅萎縮，唯一受惠的可能只有法拍業者。

何世昌21日臉書發文表示，這波打下來受到影響的不只有仲介，幾乎所有房地產從業人員都被波及，中古屋、新建案全都中槍，唯一受惠的應該只有法拍業者吧。

何世昌指出，仲介位於「金龍海嘯」第一排，代銷在第二排，剩下的在第三排。不管在第幾排，通通都被沖進海裡面，強者才能成功游上岸並存活下來。

針對未來房價趨勢走向，何世昌認為，從現在到明年初，價格可能不會大幅下滑，買賣雙方拉鋸越更為劇烈，中古屋和預售屋交易量必然驟減；其中，預售屋市場將從過去的百花齊放轉變為個案崢嶸的時代。因為市場的基本需求仍在，規劃用心的建案、誠心待客的業者仍會受到消費者信任和青睞。

最後，何世昌強調，房市景氣如同四季遞嬗一般，春天遲早會回來，只是時間早晚而已。而在春天來到之前，我們唯一要做的事，就是活下去。