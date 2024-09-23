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央行重手驅趕投資客　帥過頭：這種人「絕對趕不走」

▲▼台中,五期,七期,蛋黃區,新案,供給量,打炒房 ，泉宇ＶＩＶＡ，二代 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲央行出重手打房，要給投資客一個教訓。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

央行出重手打房，要給投資客一個教訓。不過，資深投資客認為，即便央行出猛招，投資買盤量縮，但市場上仍有3種投資客永遠存在，包括：利用人頭持續玩槓桿、資金雄厚並只會投資房地產、專門進場撿特便宜的投資客。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

央行祭第七波選擇性信用管制，出重手打房，央行總裁楊金龍甚至說「要給投資客、投機客一個教訓」，而市場也預期，在政策端出後，投資客將大量退出市場，甚至有人期待，投資客全面退出。

資深投資客帥過頭表示，國內過去有2波投資客退場潮，首先是房地合一上路，投資客減少1/3，投資買盤通通湧到預售市場，之後《平均地權條例》通過，禁預售轉單，又有1/3投資客不見了。

帥過頭接著表示，這2波政策下去後，投資客的量對比過去已只剩下1/3，而如今央行祭出第七波信用管制，利用槓桿投資置產的投資客也將大量退出市場，估計整體投資客只會剩下當初的20%。

「2成不會再減少了，這2成投資客永遠會留在這市場裡！」帥過頭表示，這2成投資客可以分成2種人，一種是利用人頭，持續利用槓桿投資的人，另一種就是資金雄厚，總是現金買斷，長年下來只愛、只會投資房地產的投資客，後者人數其實不在少數。

▲▼名人談第一次買房法拍專家蘇小強訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳俊廷補充，專撿便宜進場的專業投資客，也不會在市場消失。（示意圖／記者呂佳賢攝）

同身為資深投資客的法拍小哥陳俊廷補充，不少賺「趨勢財」投資客過去都是閉著眼睛賺，央行第七波選擇性信用管制祭出後將大量在市場消失，因為市場趨勢被政策打下來了，沒賺頭了，但有一種「專門解決問題」的專業投資客不會消失。

陳俊廷表示，有一種專業投資客，專買有問題的物件，幫屋主解決問題與困難的同時，以低於市價買進房屋之後賣出獲利，「楊金龍總裁說給投資客一個教訓，講得絕對不是這種人，他們其實是在幫政府創低實價登錄價格，而他們在打房的環境下，也不會退出市場。」

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

關鍵字：央行打房投資客投機買房房價帥過頭法拍小哥陳俊廷

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