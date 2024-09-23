928檔期兆元案量撞「金龍風暴」　全台最大案悄悄賣

▲台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，928檔期紛紛刷新區域新高紀錄 。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

2024年在將迎來房地產最大推案潮的928檔期之際，19日央行出手推出第七波信用管制，據業者統計，全台將推案的新案總銷直逼兆元門檻，創下歷史新高。《ETtoday新聞雲》也抓出2024年928之最，但專家認為「央行將成新案最大灰犀牛」。

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全台928檔期再度寫下單一檔期史上新高，根據《591新建案》資料，供給部分6都加新竹縣市進場個數401件，較去年增加逾4成。《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔指出：「台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，紛紛刷新區域新高紀錄，新北、台南及高雄也都同步重返高檔。」

▲928檔期全台之最 。

其中928之最的個案，包含總銷金額、基地面積最大的位於台北市文山區「元利四季莊園」為住宅史上最高總銷金額，將興建8大棟、總戶數逾1600戶。單一總銷高達600億元，規劃2~4房，基地面積就達12044.6坪。

規劃坪數最小的新案也落在台北市，位於松山區的「京釀」，規劃12~19坪1～2房格局，基地面積僅69.87坪。單案最大面積推案則是落在商辦產品，北投「IBC環球企業總部」最大供給1萬2600坪。

推案最多的建商則是興富發集團，不僅住宅，也開始在各地轉攻商辦案，在中部地區的「微型商辦」成功打出新視野，市場相當買單，但一開發商在928檔期就供給超過800億元案量。而推案最多的地區則落在桃園縣市，受惠重劃區豐沛題材，總計有89案將在928檔期出籠。





▲919過後買氣大幅受到影響，不僅購屋族觀望，開發商也觀望，投資客更是處於危險之中 。（圖／資料照）

不過「919金龍海嘯」來得措手不及，馨傳不動產智庫執行長何世昌就認為：「根據內政部資料顯示，928檔期有不少大案延遲，市場發展走勢出乎意料，以上述幾個個案來說，『元利四季莊園』已經潛銷一陣子，量體大加上品牌建商的案子受到影響相對小，本就預期銷售比較長。」

何世昌說：「而桃園區本就是北台灣的房價凹陷區，依照目前剩下新青安族群成長，在買盤組成是年輕人以及房價優勢的桃園，估計受到影響也比較小。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則說：「919過後買氣大幅受到影響，以台中來說，個案來人明顯銳減，不僅購屋族觀望，開發商也觀望，投資客更是處於危險之中，值得注意的是此波台中幾個新興重劃區，過去受到時程獎勵以及18個月必須動工的中小型預售案，進度下降至冰點，但轉個方向想，目前議價會比較好談。」

▲市場冷卻一下並非不好的情況，預計2024年底到年初，房市降溫後將會帶動價格下修。（圖／資料照）

對於央行對於換屋族的無差別狙擊，畢務潔表示：「建議買房必須先考慮未來至少10年的人生規劃，若預算足夠，只能一步到位，只能往更外圍區塊找房，利用距離換取更大的生活空間，真正實現『一生一屋』理念。」

何世昌表示：「市場冷卻一下並非不好的情況，預計2024年底到明年初，房市降溫後將會帶動價格下修，因為『打不下來更麻煩』，若央行已經出重手，房市卻未降溫，不排除會祭第八波信用管制。」

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