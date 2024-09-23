ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

928檔期兆元案量撞「金龍風暴」　全台最大案悄悄賣

▲▼ 桃園房市,桃園市桃園區,春日路,街景,桃園房產,小檜溪重劃區,桃園小檜溪,桃園街景 。（圖／記者張菱育攝）

▲台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，928檔期紛紛刷新區域新高紀錄 。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

2024年在將迎來房地產最大推案潮的928檔期之際，19日央行出手推出第七波信用管制，據業者統計，全台將推案的新案總銷直逼兆元門檻，創下歷史新高。《ETtoday新聞雲》也抓出2024年928之最，但專家認為「央行將成新案最大灰犀牛」。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

全台928檔期再度寫下單一檔期史上新高，根據《591新建案》資料，供給部分6都加新竹縣市進場個數401件，較去年增加逾4成。《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔指出：「台北、桃園及台中等地受惠百億大案點火，紛紛刷新區域新高紀錄，新北、台南及高雄也都同步重返高檔。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲928檔期全台之最 。

其中928之最的個案，包含總銷金額、基地面積最大的位於台北市文山區「元利四季莊園」為住宅史上最高總銷金額，將興建8大棟、總戶數逾1600戶。單一總銷高達600億元，規劃2~4房，基地面積就達12044.6坪。

規劃坪數最小的新案也落在台北市，位於松山區的「京釀」，規劃12~19坪1～2房格局，基地面積僅69.87坪。單案最大面積推案則是落在商辦產品，北投「IBC環球企業總部」最大供給1萬2600坪。

推案最多的建商則是興富發集團，不僅住宅，也開始在各地轉攻商辦案，在中部地區的「微型商辦」成功打出新視野，市場相當買單，但一開發商在928檔期就供給超過800億元案量。而推案最多的地區則落在桃園縣市，受惠重劃區豐沛題材，總計有89案將在928檔期出籠。

▲▼台北市,台北鳥瞰,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲919過後買氣大幅受到影響，不僅購屋族觀望，開發商也觀望，投資客更是處於危險之中 。（圖／資料照）

不過「919金龍海嘯」來得措手不及，馨傳不動產智庫執行長何世昌就認為：「根據內政部資料顯示，928檔期有不少大案延遲，市場發展走勢出乎意料，以上述幾個個案來說，『元利四季莊園』已經潛銷一陣子，量體大加上品牌建商的案子受到影響相對小，本就預期銷售比較長。」

何世昌說：「而桃園區本就是北台灣的房價凹陷區，依照目前剩下新青安族群成長，在買盤組成是年輕人以及房價優勢的桃園，估計受到影響也比較小。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則說：「919過後買氣大幅受到影響，以台中來說，個案來人明顯銳減，不僅購屋族觀望，開發商也觀望，投資客更是處於危險之中，值得注意的是此波台中幾個新興重劃區，過去受到時程獎勵以及18個月必須動工的中小型預售案，進度下降至冰點，但轉個方向想，目前議價會比較好談。」

▲▼ 桃園房市,桃園市桃園區,春日路,街景,桃園房產,小檜溪重劃區,桃園小檜溪,桃園街景 。（圖／記者張菱育攝）

▲市場冷卻一下並非不好的情況，預計2024年底到年初，房市降溫後將會帶動價格下修。（圖／資料照）

對於央行對於換屋族的無差別狙擊，畢務潔表示：「建議買房必須先考慮未來至少10年的人生規劃，若預算足夠，只能一步到位，只能往更外圍區塊找房，利用距離換取更大的生活空間，真正實現『一生一屋』理念。」

何世昌表示：「市場冷卻一下並非不好的情況，預計2024年底到明年初，房市降溫後將會帶動價格下修，因為『打不下來更麻煩』，若央行已經出重手，房市卻未降溫，不排除會祭第八波信用管制。」

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

關鍵字：房地產928檔期央行信用管制桃園縣市推案潮

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄4.2坪飲料店拒整合變「紙片孤島」　將被32層大樓包圍

高雄建工商圈發展早，區域商業機能發達，可建地不多，有棟3層樓透天厝，佔地僅4.2坪，2020年天玉集團曾想收購整合開發，地主開出3000萬元的天價被建商放棄，2022年該案動土，未來將出現700餘坪基地夾雜紙片屋的奇景。

19分鐘前

買房找信貸補缺口？　30歲以下女性利率8.9%最高

購屋族鬧錢荒，除賣股換現金，也有人開始討論試著要尋求信貸補缺口。觀察4月最新資料，全台共有170萬人背信貸，男多女少，其中貸款條件最好的是60歲以上男生，利率5.33%。

2小時前

928檔期兆元案量撞「金龍風暴」　全台最大案悄悄賣

2024年在將迎來房地產最大推案潮的928檔期之際，19日央行出手推出第七波信用管制，據業者統計，全台將推案的新案總銷直逼兆元門檻，創下歷史新高。《ETtoday新聞雲》也抓出2024年928之最，但專家認為「央行將成新案最大灰犀牛」。

2小時前

「金龍海嘯」打房　政府對重大民生議題無能

賴政府為落實選舉政見，推出「新青安房貸」，然卻因而助長房價持續攀升，央行於日前祭出第七波房市管制措施，規定若名下有房之購屋者無法再享受寬限期，且第二戶最高貸款成數將調至5成以下等強制措施，此舉對房市產生極大之震撼。

3小時前

49年「法院認證」廢墟一拍開價3770萬　驚呆在地人

高雄仁武有間49年透天廢墟，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，連門窗都不見，已空置相當長時間，與旁邊透天外觀出現極大落差，沒想到近期因分割共有物遭法拍，還被法院筆錄認證為「廢墟」，一拍底價開出3770萬元，驚呆在地人。

3小時前

東森房屋彰化中山加盟店楊雅婷　榮獲「金仲獎經紀營業員楷模」肯定

具有「房仲業奧斯卡」美譽的「金仲獎」於9月19日隆重登場。一年一度的盛會旨在表揚在專業能力、客戶服務、誠信經營及創新上皆具備卓越成就的房仲從業人員。其中，東森房屋彰化中山加盟店的楊雅婷更是榮獲經紀營業員楷模獎項。

4小時前

央行重手驅趕投資客　帥過頭：這種人「絕對趕不走」

央行出重手打房，要給投資客一個教訓。不過，資深投資客認為，即便央行出猛招，投資買盤量縮，但市場上仍有3種投資客永遠存在，包括：利用人頭持續玩槓桿、資金雄厚並只會投資房地產、專門進場撿特便宜的投資客。

4小時前

超吸睛東北大花席捲台中　東森房屋南屯好市多加盟店熱鬧開幕

台中市迎來一間極具特色的仲介門市－東森房屋南屯好市多加盟店！他們的加盟不僅延續東森房屋品牌一貫的專業房地產服務，更因為整個團隊穿著東北大花襯衫的獨特風格而吸引了民眾的關注。

4小時前

「1小物」收納超實用！他退租前一拆慘了　大票愣：怎麼敢用

對有房一族來說，要怎麼裝飾都可以，但若是租屋族，多少都會小心不要破壞到裝潢，畢竟房子不是自己的。就有租屋表示，9月底要退租，可就在拆黏在牆壁的無痕掛鉤時，牆上的油漆也跟著脫落了一片下來，令他超錯愕，引發眾人議論。

20小時前

買房遭攔胡！外送員穿制服看房秒簽約　她驚：真的這麼好賺嗎

不少人每天努力上班，夢想就是買房。近日一名女網友表示，她陪朋友看房，發現一名熊貓外送員也在看，事後得知外送員看完直接簽約了，令她不敢置信發文詢問，「現在外送員薪水真的有那麼多嗎？還是個案而已？」

21小時前

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「1小物」收納超實用！他退租前..

台中「金龍海嘯」第一排　專家指..

寬限期禁令「沒有配套措施」　代..

外送員穿制服看房秒簽約　她驚：..

新北豪宅交易最夯3區出列　永和..

央行重手驅趕投資客　帥過頭：這..

台中租套房　每月「要繳2000..

楠梓漢、橋頭勇士搶上車　網問：..

東京夜景「1畫面驚呆」　一票人..

昔飛虎將軍宿舍變私廚　1.25..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄4.2坪飲料店拒整合變「紙..

買房找信貸補缺口？　30歲以下..

928檔期兆元案量撞「金龍風暴..

「金龍海嘯」打房　政府對民生議..

49年「法院認證」廢墟一拍開價..

東森房屋楊雅婷榮獲「金仲獎經紀..

央行重手驅趕投資客　帥過頭：這..

東森房屋南屯好市多加盟店熱鬧開..

「1小物」收納超實用！他退租前..

外送員穿制服看房秒簽約　她驚：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366