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全台最高住宅「遠雄THE ONE」砸4.5億　打造獨一無二183˙269坪訂製宅　

▲▼遠雄THE ONE,高雄,遠雄房地產。（圖／遠雄房地產提供）

▲「遠雄THE ONE」為全台最高住宅大樓，一次砸下4.5億元打造15間實品屋，讓豪宅客體驗遠雄的最頂規水準。

圖、文／遠雄房地產提供

台灣半導體近年在國際發光發熱，繼輝達(NVIDIA)攜手鴻海在亞灣建置AI研發中心後，超微（AMD）也設立全亞洲首座研發中心，全球AI雙強相繼進駐，帶動亞灣成為世界科技中心。「遠雄THE ONE」位於亞灣正核心，一次砸下4.5億元打造15間實品屋，展現獨一無二價值性。

總統賴清德日前宣告，台灣邁向全球「AI矽島」的目標，在亞灣取得重大突破。根據高雄經發局統計，2021年開始，高市府與中央各部會合作推動的亞灣計畫，至今成功吸引IBM、微軟、高通、CISCO、仁寶、緯創等超過175家國內外企業大廠落地高雄，帶動近230億元投資，總計創造逾538億產值，在世界扮演關鍵角色。

▲▼遠雄THE ONE,高雄,遠雄房地產。（圖／遠雄房地產提供）

▲全球AI雙強均落地亞灣，亞灣將成為全球最先進的半導體與AI聚落基地。

今年更成功吸引全球AI雙強落地，由輝達（NVIDIA）與鴻海集團攜手成立「先進力計算中心」，以及超微（AMD）設立全亞洲首座研發中心，亞灣將成為全球最先進的半導體與AI聚落基地。

遠雄房地產行銷副總潘長俊表示，台積電宣布在高雄楠梓產業園區設廠，搭配周邊封測廠聚落與南科，串聯成「南部半導體S廊帶」，顯示北高雄偏向硬體設置，而南高雄的亞灣偏向軟體服務，多以研發中心為主。

▲▼遠雄THE ONE,高雄,遠雄房地產。（圖／遠雄房地產提供）

▲北高雄偏向硬體設置，而南高雄的亞灣偏向軟體服務，多以研發中心為主。

此外，未來還有高軟園區二期、特貿三開發案、面積約57公頃的205兵工廠區段徵收等開發案，將帶入高薪就業人口紅利，引領亞灣邁入全新里程碑。

放眼亞灣競爭奢華規格的豪宅圈，「遠雄THE ONE」位於該區核心，潘長俊表示，不論從規劃設計、建材到公設規格，都是國際水準，隨近年營建成本暴增，不但是空前、以後也難再有。

「遠雄THE ONE」以獨一無二的尊榮，來彰顯其價值和稀有性，不但為住戶提供超越五星酒店的私密享樂空間，包括在59樓高空打造無邊際泳池、首創全台最高空中跑道等，在家就能俯瞰高雄市區風光。

▲▼遠雄THE ONE,高雄,遠雄房地產。（圖／遠雄房地產提供）

▲「遠雄THE ONE」在59樓高空打造無邊際泳池、首創全台最高空中跑道等，在家就能俯瞰高雄市區風光。

特別的是，並攜手「InterContinental高雄洲際酒店」，有包括餐飲直送、住宿折扣等專屬住戶的加值服務，提供獨特的豪宅收藏價值。

為了尊寵住戶，遠雄一次砸下4.5億元，打造15間實品屋，潘長俊透露，目前183坪產品是目前南部少有的大尺度豪宅規格，3間已裝潢完成的實品屋，大受好評，甚至有客戶一看完就決定買下。

潘長俊說，一般大坪數豪宅裝潢至少要1.5~2年，光是平面意象、前期設定等就要花上半年討論時間，還要加上一年的施工期，遠雄直接幫企業主省去裝潢的時間與監工的麻煩，依照不同裝潢主題風格，完成後將陸續釋出，讓亞灣區豪宅市場再掀話題。

世界極景，盡收眼底
遠雄THE ONE | 183˙269坪。一戶一梯廳
了解更多｜https://www.fgrealty.tw/6eprt3
預約鑑賞｜07-3323929


 

關鍵字：遠雄THE ONE高雄遠雄房地產

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