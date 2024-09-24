下半年七都5.7萬戶等交屋　台中4區總計破萬戶最緊張

▲前十大等交屋行政區中又以台中北屯涵蓋逾3千戶，恐將成為此次「限貸令」衝擊最大的重災區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

「金龍風暴」來襲，央行19日祭出第7波打炒房措施，針對第2戶限貸擴及全台，同時調降貸款成數上限至5成，並升準1碼，推高未來申貸難度，導致不少交屋在即的買方急得像熱鍋上的螞蟻。業者統計，下半年七都新案預計完工交屋戶數高達5.7萬戶，前十大行政區中又以台中、桃園占比最高，尤其台中北屯更涵蓋逾3千戶，恐將成為此次「限貸令」衝擊最大的重災區。

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591房屋交易網新聞公關組主任畢務潔指出：「這次央行招招直取要害，鐵了心要掐熄房市氣焰，可預期接下來第4季乃至於明年市況，無論是預售、新成屋及中古屋市場，價量恐怕都將進入震盪、甚至休眠期。」

而對於完工高峰期的地區，在面臨海量申貸需求下，此時若無銀行整批性的分戶貸款支撐，恐讓買方難過錢關，畢務潔建議：「買方應提高自備款因應，若以房價1千萬元為例，當貸款成數調降1成，買方就須於短期內再湊出百萬元才能順利度過危機，否則嚴重恐將面臨斷頭風險。」





▲下半年前十大等交屋行政區。



2024年下半年交屋戶數最多的區域由台中北屯奪冠，有超過3000戶量體即將完工，龐大交屋潮挹注該區完工戶數衝上七都第一。緊接在後的梧棲區，下半年預計交屋戶數2676戶，其中台中港特定區的新建案如雨後春筍般冒出，加上有捷運藍線議題及千萬內親民總價，不僅備受小資族追捧，同時吸引投資客卡位布局。

西屯區也出現2342戶完工量體、太平區也湧現2188戶量體，前10名台中就佔據4名，整體等待交屋的量體就突破1萬184戶。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就分析：「台中近4年房市量價俱揚，開發商推案量朝小戶型為主力，也讓整體戶數增多，同樣帶動單價上衝，2020年台中整體房屋均價僅27.08萬元，直到2024年7月止已飆破48萬元，等於4年來房價單坪就漲了超過20萬元。」

▲新北淡水也值得關注，下半年將有2451戶量體即將完工，登上第三。（圖／資料照）

白洪章認為：「漲幅速度快雖有其原因支撐，但實際上對於房市健康度卻是負影響，過熱的訊號也讓央行出手，超漲區、過熱區能藉此緩和，對整體房市是正向幫助。」

另外新北淡水也值得關注，下半年將有2451戶量體即將完工，畢務潔分析：「淡水成交總價僅千萬出頭，為雙北房價凹陷區，未來還有淡江大橋、淡北道路等建設，交通條件逐步改善，磁吸雙北年輕首購族。」新北另一個上榜的區域就是三重，下半年有超過1500戶住宅將交屋，尤其二重、仁義等重劃區近年買氣熱絡，推升該區房價逼近1700萬元、榜上最貴。

▲桃園縣市整體也出現6685戶待交屋量體。（圖／資料照）

接著，桃園中壢也是近年建商積極推案之地，又以青埔高鐵特區最多，該區具高鐵、捷運、桃園會展中心等重大建設加持，下半年預計將有2330戶住宅將完工。桃園區則坐擁小檜溪、中路、經國等多個重劃區，新建案遍地開花，下半年完工戶數也有1618戶，另外大園、八德兩區下半年也有千戶以上量體將交屋。

房市專家何世昌認為：「桃園吸納雙北客移居，房價相對親民，擁有入手門檻低的優勢，從區域發展來看，藝文特區未來有捷運，不乏建設題材，但可惜重劃區開發已經飽和，現在中路、小檜溪的推案動能更強，成交價逐步近逼藝文特區，整體盤勢將持續接納周邊外溢買盤。」

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