6月才創天價標售　「星鑽特區」地上權招商流標

▲台南市政府星鑽段地上權案招商，24日開標，最後以無人投標流標收場。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南中西區星鑽段千坪土地，6月才剛由遠雄創下單坪120萬元的天價得標，創台南地價新高。台南市政府星鑽段地上權案招商，分為南、北基地，換算單價約32~34萬元，24日開標，最後以無人投標流標收場，專家表示，因排除興建住宅，流標不意外。

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台南市政府地政局24日舉行「中國城暨運河星鑽地區」2筆設定地上權招標第一階段開標作業。分為南、北基地，北基地面積約1628坪，設定地上權底價約5億2771萬元，每坪約32萬元，南基地3088坪，底價約10億5417萬元，每坪底價約34萬元，皆屬第1種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，地段相當精華。

台南市地政局長陳淑美表示，本次規劃設定地上權標的，屬大面積、立即可開發的建築用地，適合規劃大型特色商場、文青時尚市集、百貨公司、景觀辦公室、酒店式公寓、國際觀光旅館等產品，並鄰近河樂廣場觀光軸帶及安平運河遊船水岸，可有效匯聚觀光人潮，24日因無人投標，以流標收場，該局表示，後續會再針對招商條件做研議。

項目 北基地 南基地 基地位置 臺南市中西區星鑑段2425地號 臺南市中西區星鑑段2426地號 土地面積 5,381.74 m² (約1,628坪) 10,209.76 m² (約3,088坪) 使用分區 第一種觀光休閒特定專用區 第一種觀光休閒特定專用區 建蔽率 / 容積率 50% / 480% 50% / 480% 土地權屬 100% 臺南市 100% 臺南市

▲星鑽段招商範圍。資料來源：台南市地政局。（ETtoday製表）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，遠雄建設6月剛標下星鑽段1467坪土地，單價換算約120萬元，創台南地價歷史新高，雖該筆設定地上權招標單價僅市價3折，頗具開發誘因，但不少開發限制也讓有意投標的建商縮手。

根據實登公布，星鑽特區周邊大樓案如「琉星」、「文府硯」、「尚暘天閤」等，均價落在45~53萬元，預計未來該區新大樓開價將站穩5字頭。

在地代銷分析，此次招商跟2022年的首度招商一樣，排除地上權住宅，得標人只能投資興建觀光旅館、酒店公寓和商業設施等，對業界吸引力大幅降低。若能像東區平實營區，開放興建地上權住宅，對投標人較具吸引力。

佘光宗表示，各大銀行對建商已祭出土、建融限制，央行第7波信用管制後，餘屋貸款也不好貸，不少建商經營轉趨保守，目前貸款難讓建商多保持觀望態度。

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