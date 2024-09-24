建商負債！高雄億級透天養蚊12年淪法拍　一拍流標

▲高大特區有建商推出透天豪墅案「有容」一口氣3戶淪落法拍，單戶總價近億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



高雄近年受惠台積效應買氣暴增，台積電設廠的楠梓區成近年購屋熱區。高大特區有建商推出透天豪墅案「有容」一口氣3戶淪落法拍，單戶總價近億元，債務人為御佳揚建設，拍賣原因則是「抵押物強制執行」，24日一拍3戶均以流標收場。

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根據法院公告，該案債務人為御佳揚建設以及3位自然人，拍賣原因為「抵押物強制執行」，因債權已屆清償期而未受清償，由高雄第三信用合作社查封。

▲該案位於楠梓區大學七街，共有3戶透天電梯別墅，屋齡12年。（圖／記者張雅雲攝）

該案位於楠梓區大學七街，共有3戶透天電梯別墅，屋齡12年，地坪約91~93坪、建坪274~281坪，3戶底價分別為9855、9760、9940萬元，鑑價報告記載，建物未辦建物所有權第一次登記，目前無人居住。24日一拍，1戶都未拍出，3戶均為流標收場。

根據台灣公司網指出，御佳揚建設2008年成立，目前已歇業。該公司粉專曾PO文介紹，該物件「有容」曾獲金石獎，並強調「限量3席珍稀入主」，也就是說，成屋12年一戶都未售出就淪法拍。

▲高大特區位於楠梓，近年為北高主要購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰指出，高大特區位於楠梓，鄰近台積電設廠的楠梓產業園區，近年為高雄主要購屋熱區，因地價高漲，建商推案逐漸從透天轉為大樓，雖然透天豪墅產品愈來愈少，但以總價近億元的物件來看，一拍並不算特別便宜。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，該區步行可達家樂福楠梓店，附近綠地環繞，生活機能便利，目前透天豪墅行情落在單坪地價約100萬元，該物件屬大地坪、總價高，對投標人來說現金水位要相當充裕才行，目前一拍符合市價，研判二拍以後總價與周邊行情拉開差距，才會有機會吸引到喜歡該類透天物件的高資產族群進場。

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