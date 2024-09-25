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上半年中古屋交易5.6萬戶創高　住商：多頭最後餘溫

▲▼大樓,住宅,2樓,管線轉折,爆管,噪音,採光,落塵,信義房屋,CP值,房價,看屋,帶看。（圖／記者陳建宇攝）

▲上半年全國中古屋交易達5.6萬筆，創11年新高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

上半年全國中古屋交易達5.6萬筆，創11年新高，但央行出重手打房，上半年將成房市多頭最後餘溫。專家表示，2013、2014年為房市高點，但2016年房地合一上路後成交量瞬間萎縮，顯示若黑天鵝襲來，市場由極盛轉為極衰僅是轉瞬之間。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

住商機構觀察實登資料，上半年全台中古市場實價交易筆數達5.65萬筆，創2014年以來最高，歷年來僅輸給上一波房市多頭的2013年。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2013年受惠於奢侈稅2年閉鎖期解凍，加上經濟表現強，央行利率又處於相對低點，帶動房市多頭，但當時房價高漲引起民怨，政府2014年推出房地合一稅，正式定調打房策略。

徐佳馨說：「房地合一稅最終在2016年上路，多頭房市轉空，交易量來到近年交易最低點，顯示若經黑天鵝襲來，市場由極盛轉為極衰僅是轉瞬之間。」

▲▼ 近10年H1中古屋交易量 。（表／記者項瀚製）

▲▼ 2013~2024上半年中古屋交易量。（單位：筆）（表／記者項瀚製）

▲▼ 近10年H1中古屋交易量 。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，央行祭出近年最嚴苛的第七波房市管制，衝擊買賣雙方信心，預計下半年度買氣將收斂不少，但是否重演過去房市極盛轉為極衰，仍待時間驗證。

賴志昶建議，若為有自住需求且名下並為房產的「真．首購族」，準備充足自備款，不彷趁著房市淡季大膽進場，也許能在房市低迷時，經由議價找到適宜自己的愛屋成家。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行打房，市場量縮是確定了，但成交量與價格並沒有絕對性的關聯，「短期內似乎沒有太強力的價格破壞因素，現在股市又衝2.3萬點，顯示經濟仍強，房價要明顯下跌得要缺錢的人多，而現在來看，還只是貸不到款的問題比較大。」

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關鍵字：實價登錄中古屋交易量上半年打房住商信義房屋

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