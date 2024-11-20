怕遇天災...他苦惱「該買大樓還透天？」　網曝兩者優缺

▲原PO猶豫該買大樓還是透天厝。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

你會選擇大樓，還是透天厝呢？一名想買房的男網友指出，最近在高樓和透天中陷入猶豫，因為擔心買了大樓，未來若不幸碰上地震或天災，可能會出現糾紛等問題，因此難以抉擇。對此，就有人給出兩者的優缺。

原PO在Dcard發文表示，如果買透天厝，未來遇上大地震、天災時，至少土地是自己的，可以重建或做其他用途，但若是買大樓，就怕之後會有糾紛、土地爭議等問題，因此想詢問其他人的意見及經驗，「買房是高樓好還是透天好？」

貼文發出後引起討論，網友紛紛留言，「我買社區透天」、「各買一間就好，大樓上班，透天度假」、「有錢就是透天，重點是沒錢」、「你自己心裡都有想法了，反正我是買大樓」、「能買透天就買透天，整天在那邊說大樓不用追垃圾車，可以收包裹都是自慰而已，丟垃圾、收包裹很多方法」。

另外，也有人指出兩邊的優缺點，「透天上限比較高，一堆人說的透天缺點，花錢都能補足，但很多人以為透天不用繳管理費比較省，其實地價稅、每年房屋的養護費用加起來沒有差很多；大樓的好處是，要在同一個地點付出的成本便宜很多，以高雄來講，面美術館第一排的透天應該不是一般人能負擔的，但至少買大樓可以」。