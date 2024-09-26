台中房市3大支撐　信義：短空長多首購要把握

▲台中交通建設多、重劃區多、生活機能好，首購族可趁這波短空長多進場挑選到適合的產品。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年積極發展各項建設，在少子化衝擊下，台中市人口仍持續成長，今年上半年已突破285萬人次，目前中台灣店家數達77間的信義房屋中區服務總部今盛大開幕，業者表示，台中交通建設多、重劃區多、生活機能好，首購族都可以依照自己的需求挑選到適合的產品。

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信義中區服務總部今熱鬧開幕，新據點就位於台中市西區最高的商業大樓「世華國際大樓」，信義包下三層樓、佔地千坪，信義房屋董事長周耕宇表示：「信義房屋在台中服務已經35年了，今天我們進駐全新信義中區服務總部，期望未來將在這裡孵化更多家業夢想，在地深耕經營創造更多好交易和好生活。」





▲信義房屋中區服務總部今熱鬧開幕，董事長周耕宇（中）表示將再加深社區經營。（圖／記者陳筱惠攝）

不過央行最新一波房屋貸款信用管制，是否衝擊中古屋市場，信義房屋中三區協理方浩銓說明：「這就像是對房市的一次健康檢查，讓市場回歸以自住為主的健康狀態，目前台中市不諱言整體交易量下滑3~5成，但首購族幾乎不受影響，反而是進場購屋的好時機。」

而近年重劃區是台中房市發展的重要依據，台中市更是目前全台進行市地重劃最多的縣市。方浩銓也提到：「這些重劃區匯聚了各項新興政商設施和公共建設，不但提升居住環境品質，更將成為台中未來發展的核心樞紐，也頗受注重生活品質的首購族青睞。」

但對於首購族，方浩銓建議：「可考慮價格相對合理、且有保值性的重劃區中古大樓產品，例如發展成熟，全區均有捷運綠線覆蓋、機能相當成熟的八期重劃區，可瞄準屋齡約15年，每坪單價40～50萬元，2-3房的電梯物件。」

▲業者認為信用管制像是對房市的一次健康檢查，讓市場回歸以自住為主的健康狀態。（圖／記者陳筱惠攝）

另外鄰近台74線道路的北屯廍子重劃區與10期重劃區均有5分鐘上台74線道路的優勢，通勤后里、豐原、中科開車都在30分鐘以內，屋齡約10年的中古屋，室內坪數15-16坪，總價落在1300-1400萬以內都是相對親民的標的。

不過面對信用管制，方浩銓也建議：「購售屋要選擇有保障的不動產仲介，為交易安全進行把關，透過團隊配合指定窗口申辦貸款，核貸機會較高，但實際核貸仍依各行認定及客戶的信用狀況為準。」

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