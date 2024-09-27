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大直生活圈9字頭！「群揚MORI」大尺度正兩房滿足當代宜居生活

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲內湖「群揚MORI」就在大直生活圈內，生活機能相當便利，散步可達大直美麗華商圈。

房產中心／綜合報導

時代在前進，人的觀念思維也跟著改變，就像過去多是三代同堂、大家族的家庭模式，如今現代社會迎向少子化、結婚率與出生率下降、家庭結構改變以致家戶人口逐年減少，以及房價攀升等因素，房地產市場購屋選擇也隨之轉變。根據由臺北市政府地政局與台北市不動產估價師公會協力編製的，不動產市場動態季報資料顯示，113年第1季全市預售屋成交案件，建物成交最大宗為建物面積21～35坪件數，占33.81%，單價約每坪117.73萬元；成交案件中，兩房產品件數同樣最高占44.84%，可見住宅結構形成小家庭化趨勢。但北市房價相對其他地區高，房屋總價仍高居不下，若想住進北市大多以小坪數房型入手，兩房可以說是坪數進可攻退可守、市場需求高，不論是投資自住皆合宜。

位在內湖大直生活圈的「群揚MORI」便是以正兩房格局迅速吸引購屋族的目光。更令人心動的是，「群揚MORI」是北市門牌難得一見的9字頭，當內科、大直豪宅林立，超高房價令人望之卻步，而「群揚MORI」就在內湖路一段巷弄內，享有國際商圈、完善教育資源和豐沛生活機能以及便捷的交通路網，卻只需要9字頭，輕總價也能坐擁北市門牌。

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲北市房價高漲，首購族或小家庭更喜歡選擇輕總價的兩房格局，內湖區9字頭成屋新案「群揚MORI」備受矚目。

買房當然想買到高品質的好房，要做到這一點，建設公司很重要，優良建商會從用料建材、施工環節就開始留心，再到建案規劃及售後服務都照顧到，群揚建設以給消費者「好生活、好品質、好房子」為建造初衷，希望打造的建築能成為住客心中最好的房子，因此從選址、建築、結構、營造、設計等都秉持著職人匠心的堅持，並選擇與頂尖團隊合作，讓居住者住得安心放心，在幸福家園安身立命。

內湖區內唯一成屋銷售案的「群揚MORI」，格局正中現代市場需求，以25坪、28坪寬裕尺度正兩房規劃，讓空間開闊有餘，而且戶戶邊間、雙面採光，更能擁有都會中罕見的山景景觀，自然愜意生活令人稱羨。25坪兩房實品屋由庭宇設計黃庭芝總監設計，以日式佗寂風格強調留白美學，呼應寬闊格局設計，在喧鬧都會中體會純靜的質樸美學。客廳面寬達3米，超越一般小宅2米5或2米6規劃，且大面開窗銜接開放式餐廚，時尚中島更增添生活樣貌。次臥面寬2米，主臥亦有近3米，放得下雙人床之外還能夠三面下床，宜人寬裕的主臥格局；雙衛浴規劃讓一家人的早晨洗漱時光一派祥和。

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲「群揚MORI」25坪2房開放式客餐廳搭配景觀陽台，使室內空間無限延伸、通透寬闊。

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲「群揚MORI」25坪2房，次臥充分利用收納空間，規劃設計帶有巧思。

市面上部分28坪建案仍規劃3房格局，但「群揚MORI」堅持給住客更舒服、大器的空間，只做舒適兩房。28坪兩房由亞舍生活室內裝修蔡孟庭總監設計實品屋，擁有如同三房的寬敞3米2客餐廳，放得下四人餐桌，更放大生活尺度。主臥放得下標準雙人床，且預留三面下床空間，衣櫃、梳妝台皆備仍保留舒適感；次臥亦有2米2面寬，放得單人床以及書桌、衣櫃，可彈性作為書房或客房使用。衛浴通風、前後雙陽台，整體居家以米黃色調輕工業風襯托出溫暖生活氛圍，打造一間回家後可以完全放鬆的人文生活宅。

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲「群揚MORI」28坪2房的客餐廳採開放式設計，四人餐桌讓居家時光更溫馨。

▲▼群揚MORI,內湖.正兩房。（圖／群揚MORI提供）

▲「群揚MORI」28坪2房次臥空間滿足多元家庭需求，書房、客房配置自由切換。

【群揚MORI】
基地位置：台北市內湖區內湖路一段91巷85號
接待中心：台北市內湖區內湖路一段91巷85號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房（22坪）、兩房（25坪）、兩房（28坪）
企劃銷售：遠創力行銷（股）有限公司
官方網站：https://www.fgrealty.tw/6gvadk

 

關鍵字：群揚MORI內湖.正兩房

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