台中購屋潮翻轉新南向　「氣勢新案」左擁醫療園區右抱LaLaport

▲東區最知名的三井LaLaport商場已經啟用，並且在營業首年就拿下台中營業額前五大百貨。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

購屋族回歸市中心吧！繼央行出手以第七波信用管制調控房市後，全國由基隆到屏東都受新制影響，然而換個角度想，購屋族在全面被管制之下，不論是蛋白區、蛋殼區、重劃區等買盤，終將因市中心的保值程度高而回流生活機能不需等待的熟成區。

而中台灣首都台中市，近幾年由重劃區領軍房價戴著頭盔往前衝，各區也因此都衝上新高度，帶動土地價格就像七匹狼一樣一去不回頭，回過頭來真正擁有機能、民間建設、人口的南區，這幾年買氣呈現百鳥朝鳳之姿，吸引台中購屋族翻轉新南向。





▲南區完整的生活機能，近年吸引不少首購族落地生根。（圖／業者提供）

獵地眼光精準的富宇建設，在南區過去推出「青沐」、「上和苑」創造佳績後，也驚覺南區年輕族群、首購族的購屋需求龐大，據了解，富宇建設「建成路案」，基地就位於30年來未推新案的建成路上。

現場代銷業者分析：「南區開發早，與鄰近的東區、西區一榮俱榮，目前東區最知名的三井LaLaport商場已經啟用，並且在營業首年就拿下台中營業額前五大百貨，加上600億元的大車站計劃助攻，『現在就是進行式』。」

不過買房也得考慮未來性，現場代銷業者表示：「以南區來說，除了有南台中最強重劃區13期助攻，還有中部最大的圖書館國圖館坐鎮，以及中興大學主導、耗資50億的『中興大學智慧醫療園區』將在2028年完工營運，醫療園區的興建將帶進新的工作機會與生活型態。」

▲中部最大的圖書館國圖館坐鎮南區。（圖／業者提供）



其實，從房地產交易數據來觀察，南區房市穩步走揚，以去年至今年同期數據來觀察，中古屋市場指標「買賣移轉棟數」增加150筆以上；預售市場交易更是狂增近一倍數量，也顯示南區剛需堅強。

富宇建設「建成路案」預計第四季推出，也就是紅利收割的最佳時機點，其基地位置左擁中興醫療園區、右抱LaLaport，更擁有買房「333」的條件，即是被3商圈、3百貨包圍，基地更是區段少有的3面臨路。

▲富宇建設「建成路案」自基地出發坐享3大商圈、3大百貨。（圖／業者提供）

富宇建設「建成路案」自基地出發坐享復興、忠孝、建成三大商圈，也能同享LaLaport、新時代、站前秀泰三大百貨，以22層超高地標建築問世，三面臨路的基地，將重塑南區新的天際線。