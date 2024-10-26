ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中購屋潮翻轉新南向　「氣勢新案」左擁醫療園區右抱LaLaport

▲▼ 富宇玥和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲東區最知名的三井LaLaport商場已經啟用，並且在營業首年就拿下台中營業額前五大百貨。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

購屋族回歸市中心吧！繼央行出手以第七波信用管制調控房市後，全國由基隆到屏東都受新制影響，然而換個角度想，購屋族在全面被管制之下，不論是蛋白區、蛋殼區、重劃區等買盤，終將因市中心的保值程度高而回流生活機能不需等待的熟成區。

而中台灣首都台中市，近幾年由重劃區領軍房價戴著頭盔往前衝，各區也因此都衝上新高度，帶動土地價格就像七匹狼一樣一去不回頭，回過頭來真正擁有機能、民間建設、人口的南區，這幾年買氣呈現百鳥朝鳳之姿，吸引台中購屋族翻轉新南向。

▲▼ 富宇玥和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南區完整的生活機能，近年吸引不少首購族落地生根。（圖／業者提供）

獵地眼光精準的富宇建設，在南區過去推出「青沐」、「上和苑」創造佳績後，也驚覺南區年輕族群、首購族的購屋需求龐大，據了解，富宇建設「建成路案」，基地就位於30年來未推新案的建成路上。

現場代銷業者分析：「南區開發早，與鄰近的東區、西區一榮俱榮，目前東區最知名的三井LaLaport商場已經啟用，並且在營業首年就拿下台中營業額前五大百貨，加上600億元的大車站計劃助攻，『現在就是進行式』。」

不過買房也得考慮未來性，現場代銷業者表示：「以南區來說，除了有南台中最強重劃區13期助攻，還有中部最大的圖書館國圖館坐鎮，以及中興大學主導、耗資50億的『中興大學智慧醫療園區』將在2028年完工營運，醫療園區的興建將帶進新的工作機會與生活型態。」

▲▼ 富宇玥和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中部最大的圖書館國圖館坐鎮南區。（圖／業者提供）

其實，從房地產交易數據來觀察，南區房市穩步走揚，以去年至今年同期數據來觀察，中古屋市場指標「買賣移轉棟數」增加150筆以上；預售市場交易更是狂增近一倍數量，也顯示南區剛需堅強。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

富宇建設「建成路案」預計第四季推出，也就是紅利收割的最佳時機點，其基地位置左擁中興醫療園區、右抱LaLaport，更擁有買房「333」的條件，即是被3商圈、3百貨包圍，基地更是區段少有的3面臨路。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富宇建設「建成路案」自基地出發坐享3大商圈、3大百貨。（圖／業者提供）

富宇建設「建成路案」自基地出發坐享復興、忠孝、建成三大商圈，也能同享LaLaport、新時代、站前秀泰三大百貨，以22層超高地標建築問世，三面臨路的基地，將重塑南區新的天際線。

關鍵字：台中南區購屋房市富宇建設建成路預售案東區醫療園區LaLaport

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝　台電揭1動作超重要

天氣轉涼有秋意，有些人可能打算給冷氣「收工」了。台電發文提醒民眾，關閉冷氣機並不僅僅是關閉電源和拔掉插頭那麼簡單。冷氣機經過一整個夏天的運轉，也需要「洗洗睡」才能維持良好效能，因此收工前做好5步驟，讓冷氣省電又長壽。

8分鐘前

連鎖咖啡廳潮州店無預警熄燈　新租客年捧84萬租金進駐

屏東潮州以燒冷冰聞名，在南台灣曾引起排隊熱潮的的「多一點咖啡館」，以山型吐司大受歡迎，每到用餐時間就大排長龍，沒想到潮州店無預警熄燈，在地人都相當不捨，不料才沒多久就有新租客，手捧年租金84萬元進駐，在地透露，將規劃接待中心使用。

27分鐘前

4兒子分遺產「不滿這1人也有」　阿嬤狂被情勒！怒吼全捐了

不管是豪門或是平民百姓，都曾上演爭財產的惡鬥場面。一名男網友嘆氣直呼，阿嬤除了給4位兒子遺產，還想多給一份給原PO，結果惹得三伯不滿，常常情緒勒索阿嬤不准分，只要說起相關話題就會大吵大鬧，如今阿嬤火大了，說要把錢全部捐給孤兒院，認為那些孩子比較會知足。

1小時前

何世昌／「夫妻贈與房產術」規避央行限貸　當心翻車

央行自從祭出選擇性信用管制，針對第二屋貸款定出成數上限後，部份民眾為了第二屋可以取得8成貸款，會利用贈與的方式，將自己名下的第一屋及房貸一併轉移給配偶。這種作法看似十拿九穩，但一定要小心「婚姻翻車」，否則送出去的房子可能就沒了。

1小時前

只用磁磚擋！雙北公寓1樓「暗洞陷阱」　1歲兒掉下去泡水嚇哭

台灣不少高屋齡老公寓，居住環境不是很好就算了，若暗藏危機，怎麼住得安心？就有一位媽媽最近帶1歲4個月的兒子回家時，心想一樓沒什麼危險，就沒牽著孩子走，沒想到小孩踩到一塊磁磚，就突然掉下一個隱藏的洞，母子倆都受了不小驚嚇，話題引發議論。

4小時前

在紐約買房多難？　台YouTuber終於圓夢超嗨：強迫定存

美國聯準會（Fed）降息2碼（0.5個百分點），影響民眾購屋與租屋意願。長居紐約的台灣YouTuber凡妮莎與洋洋近期分別成功買房和更換租屋，兩人都認為即使降息，高房價、高房租與高物價已是美國都會常態，回不去疫情前的水準。

4小時前

房仲說「屋主出國才賣房」專家1句破解真相！網共鳴：多打聽

不少人去看房的時候，難免都會怕「被話術」。房市專家何世昌就在粉專分享買房情境，包括去看預售屋，銷售說「買我們建案的都是三師，素質很高」，還有去看中古屋，房仲說「屋主出國了，房子用不到才要賣」，都還是有可能踩到雷。

4小時前

孝親房1500萬「土城30年vs.北大特區18年」　網秒選它：適合退休

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等等，一名網友表示，想幫78歲的長輩換有電梯的房子，考慮土城跟三峽北大特區，預算為1500萬元，不過土城只能買到30年的房，北大則可以買到18年的房子，想知道買哪間比較合適。對此，信義房屋專家建議，如果是長輩要住，要選離醫院近的。

5小時前

婆婆超多房收租「兒孫卻租屋」　媳怒：不送一間！真相炸鍋

「這樣的婆婆太絕情、太壞了！」一名媳婦抱怨，婆婆有好幾間房子出租，卻讓她與老公孩子租房子，「也不看在我為她生下兩個孫子的份上，贈送我們一間房子！」文章引來網友反轟，「心術不正的女人，每天都想著別人的錢」，事後原PO也自爆，婆婆當年不爽她不做事，兒子又啃老，才落得被趕出門的慘況。

5小時前

「我也要840容積」猛鬼大樓拚重建　建築師一算：可行性低

被稱為台北第一猛鬼大樓的「錦新大樓」內，就算沒有鬼，也有色情行業、吸毒等亂象，因此不少住戶期盼都更改建，甚至在外牆貼出「我也要840％容積率」。另外住戶透露，社區只要有釋出，有特定大戶在收，主要看上5~6%、甚至更高的租金投報率。

7小時前

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

婆婆超多房收租「兒孫卻租屋」　..

靈堂牌位真實背景曝光　「錦新大..

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他..

「我也要840容積」猛鬼大樓拚..

盤點捷運汐東線6站房價　在地：..

土地全分兒子！父親要她「一起扶..

4兒子分遺產「不滿這1人也有」..

都更孤島林立！　第一線曝：「島..

又有建商欠債！　台南安平豪宅遭..

原民嬤不識字　控建商騙簽約無償..

ETtoday房產雲

最新新聞more

不是拔插頭！台電曝冷氣「收工前..

連鎖咖啡廳潮州店無預警熄燈　新..

4兒子分遺產「不滿這1人也有」..

何世昌／「夫妻贈與房產術」規避..

雙北公寓1樓藏「暗洞陷阱」　1..

在紐約買房多難？　台YouTu..

房仲說「屋主出國才賣房」　專家..

1500萬買孝親房「土城vs...

婆婆超多房收租「兒孫卻租屋」　..

「我也要840容積」猛鬼大樓拚..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366