台中超狂老屋法拍底價50萬　狂人加價288萬搶標

▲台中市東區復興路上，一棟未保存登記的木造老屋法拍底價僅50萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區復興路上，一棟未保存登記的木造老屋，因屋主積欠債務進入法拍市場，51坪的2層樓建物底價僅50萬元，換算單坪價9700元，開標吸引17組人馬搶標，一名吳姓自然人加價288萬元，以總價約339萬元得標。

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不過此筆法拍物件，不僅有狂人加價288萬元搶標，該建物本身也相當猖狂，法拍筆錄上揭露，該建物為「未辦保存登記」的老屋，建物面積共計51坪，其中竟然有49坪佔用鄰地。

▲此筆法拍物件，不僅有狂人加價288萬元搶標，建物本身51坪建坪中有49坪佔用鄰地。（圖／記者陳筱惠攝）

進一步追查，被佔用的地主竟是台中市政府財政局，對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「未保存登記的建物法拍比較複雜，但是像這種一看就存在很久的，除非是地主訴求拆屋還地，否則有80%可能性會延續現況。」

徐華辰表示：「因該物件大部分都是公家機關土地，未來得標人也能以租地方式向地主承租，而通常未保存建物會出現搶標現象，都是該地點具備租金效益。」





▲該建物距離台中大魯閣新時代購物中心、台中火車站僅400公尺，地點具備租金效益。（圖／記者陳筱惠攝）

以該建物得標價339萬元來說，若以投報率5％計算，每月僅需出租1.4萬元即可達到，不過，21世紀不動產資深經理沈政興評估：「該建物位於復興路上，是在地主幹道，又距離台中大魯閣新時代購物中心、台中火車站僅400公尺，周邊商家林立，尤其是手搖飲店更是佔據商圈，是當地人潮聚集之地。」

依照周邊的租金行情來看，沈政興認為：「以周邊小型店面建坪租金至少500元起跳，該建物可租到約2.5萬元，以得標總價來看投報率超過10％。」

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