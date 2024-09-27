「金龍海嘯」來襲　信義：房價未必大幅下跌

▲央行出重手打房，未來房價怎麼走？信義房屋專家認為，短期內房價未必會大幅下跌。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行出重手打房，未來房價怎麼走？信義房屋專家認為，短期內房價未必會大幅下跌，但長期來看，若需求持續減少，價格可能會有所調整。而隨著投資客競爭減少，自住客有機會以更理想的價格，購入心儀房子。

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9月19日央行公布第七波房市信用管制措施，房貸限制再度升級，市場反應迅速，9月20日股市開盤，營建股一度大跌超過6%，顯示市場對打房措施很有感。

本次信用管制內容包括：名下有房者，首戶購屋貸款不再享有寬限期；第二戶貸款成數從60%降至50%，適用全國；公司及高價住宅貸款及第三戶以上貸款成數降至30%；餘屋貸款成數也降至30%。此波打房降低市場熱潮，對投資客影響尤為明顯。

▲9月19日央行公布第七波房市信用管制措施，衝擊房市。（圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析：「短期內房價未必會大幅下跌，但長期來看若供應量相對穩定，需求持續減少，價格可能會有所調整，若部分屋主有急用資金需求而出售的情況，也將影響價格走勢。」

不過，曾敬德說：「儘管政策短期內可能帶來不穩定因素，對於有剛性需求的買方而言，尤其對於首購族，隨著投資客競爭者減少，有機會以更理想的價格購入心儀房產。」

中信房屋研展室副理莊思敏表示，目前買賣雙方都進入了觀望狀態，雖然短期內在全球降息潮、工料雙漲、科技題材的保護下，房價仍有一定支撐力，但長此以往，若買氣持續低迷，房價也不排除出現鬆動的可能，尤其房價飆漲過快、基礎機能未成熟、建設項目未到位的新興重劃區更將首當其衝。

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