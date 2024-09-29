想做推拉門「款式、材質」怎麼挑？超實用4重點一次看

作者：幸福空間

▲（圖片來源／構設計；圖片提供／台灣東販）

一般採用推拉門設計，大多是希望節省空間，或者是讓空間可以依據需求彈性應用，挑選時除了根據預算、空間條件來選用外，以下列出幾個挑選推拉門的重點，讓讀者可以更精準地挑對適合的推拉門。

．平貼、隱藏式和連動式

平貼式推拉門，主要是安裝在入口兩側牆上，安裝容易、後續清潔保養也不難，是最常見的推拉門形式，很適合希望節省空間的小坪數空間。隱藏式推拉門會收在牆裡，視覺較乾淨俐落，但牆需有一定厚度；連動式推拉門大多是用來做為取代隔牆功能目的，門片通常是三片以上，門片收起來時，有一定厚度，因此需預留收起門片的空間，適合比較寬敞的空間。

挑選推拉門時，風格，材質、安裝方式及使用感受，都會互相影響，因此應全面考量過，再從中選擇符合預算與空間美感的款式。

．推拉門材質

推拉門重量如果過重，使用時推拉門會不夠滑順，因此在選用材質時，材質重量建議一併列入考量，一般常見的門框質有：鋁鎂合金、塑鋼、木質等，木質門片可以為空間增添溫馨感，若想來多一些粗獷、隨興感，可選用穀倉門，鋁鎂合金、塑鋼等金屬材質，外觀上雖然較為冰冷，但在堅韌度和耐用度相對較佳。

．滑輪質量

現在居家空間越來越小，為了最大化且彈性使用空間，很常見採用推拉門來取代隔牆區隔空間，雖然使用上更靈活，但相對地拉門尺寸也會來得更高更寬，此時承載門片重量的滑輪品質就很重要，若承重力不足，久了容易變形，影響推拉效果。

．上軌式（懸吊式）和下軌式

傳統拉門一般是上下都有軌道，因為上下皆有支撐點，承重力較好，費用較低，安裝和維修也相對容易。懸吊式拉門雖然看起來會更簡潔、好看，但由於沒有地面軌道，所以穩定性較差，安裝時需特別確認採用的門片重量及軌道穩定度。

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【本內容節錄自編輯精選好書《裝潢格局基礎課》】

書名：裝潢格局基礎課

出版社：台灣東販

作者：東販編輯部



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