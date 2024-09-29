ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

想做推拉門「款式、材質」怎麼挑？超實用4重點一次看

▲▼幸福空間新Logo。（圖／幸福空間）

作者：幸福空間

▲（圖片來源／構設計；圖片提供／台灣東販）

一般採用推拉門設計，大多是希望節省空間，或者是讓空間可以依據需求彈性應用，挑選時除了根據預算、空間條件來選用外，以下列出幾個挑選推拉門的重點，讓讀者可以更精準地挑對適合的推拉門。

．平貼、隱藏式和連動式

平貼式推拉門，主要是安裝在入口兩側牆上，安裝容易、後續清潔保養也不難，是最常見的推拉門形式，很適合希望節省空間的小坪數空間。隱藏式推拉門會收在牆裡，視覺較乾淨俐落，但牆需有一定厚度；連動式推拉門大多是用來做為取代隔牆功能目的，門片通常是三片以上，門片收起來時，有一定厚度，因此需預留收起門片的空間，適合比較寬敞的空間。

挑選推拉門時，風格，材質、安裝方式及使用感受，都會互相影響，因此應全面考量過，再從中選擇符合預算與空間美感的款式。

．推拉門材質

推拉門重量如果過重，使用時推拉門會不夠滑順，因此在選用材質時，材質重量建議一併列入考量，一般常見的門框質有：鋁鎂合金、塑鋼、木質等，木質門片可以為空間增添溫馨感，若想來多一些粗獷、隨興感，可選用穀倉門，鋁鎂合金、塑鋼等金屬材質，外觀上雖然較為冰冷，但在堅韌度和耐用度相對較佳。

．滑輪質量

現在居家空間越來越小，為了最大化且彈性使用空間，很常見採用推拉門來取代隔牆區隔空間，雖然使用上更靈活，但相對地拉門尺寸也會來得更高更寬，此時承載門片重量的滑輪品質就很重要，若承重力不足，久了容易變形，影響推拉效果。

．上軌式（懸吊式）和下軌式

傳統拉門一般是上下都有軌道，因為上下皆有支撐點，承重力較好，費用較低，安裝和維修也相對容易。懸吊式拉門雖然看起來會更簡潔、好看，但由於沒有地面軌道，所以穩定性較差，安裝時需特別確認採用的門片重量及軌道穩定度。

延伸閱讀：輕隔間材料怎麼挑選？一張表格帶你輕鬆了解！

延伸閱讀：不想被隔牆佔去太多空間，要用哪種隔間比較好？

延伸閱讀：打破「格」式！10個彈性隔間提案探索家的無限可能

【本內容節錄自編輯精選好書《裝潢格局基礎課》】

幸福空間專欄

書名：裝潢格局基礎課

出版社：台灣東販

作者：東販編輯部


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
緯來戲劇台(CH43) 首播 每月最後一個週六 23:00~24:00　重播 隔周日 07:00~08:00 ｜衛視中文台(CH31) 首播 每周六 24:00~01:00 重播 每周日 10:00~11:00｜中華電信MOD(CH266) 首播：每週六 21:00 重播：每週日 08:00、14:00、21:00 ｜幸福空間居家台(HD) (CH125) 全時段播出


點這裡看更多►►►
裝修想省錢、省力、省時間？務必要找合法室內設計師
【新聞最前線】城中城火災燒出老建物危機！老舊線路、建材可能引起的居安威脅
廚房層板、高櫃、電器櫃、底櫃怎麼規劃最好收納？4大重點要掌握！

關鍵字：幸福空間小坪數精選

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

緊鄰綠色隧道！台南新營社宅供140戶　2028完工

台南新營也要有社宅了！位於新營區的「長勝好室」日前已經舉辦動土典禮，全案由中央投資，總工程經費7億2100萬元，預計在2028年完工，據了解，「長勝好室」將提供140戶居住單元供民眾申請入住，且周遭生活機能便利，能滿足民眾各種需求。

2小時前

惡鄰狂抽菸…害他家幼兒遭二手菸包圍！爸製「空品統計表」告贏了

台中一名林姓男子控訴，隔壁陳姓鄰居一家每日在住處頻繁抽菸，導致菸味飄散進他住家中，且他家中還育有幼兒，無法忍受二手菸害，多次向陳男反映後對方仍依然故我，林男因此錄影、錄音，並將空氣品質偵測結果統計製表，提告要求陳男一家不得再將菸味飄散、侵入他住家，同時求償新台幣10萬元。台中地院法官審酌後，認為林男請求有理，判予准許。全案仍可上訴。

3小時前

地獄房客搬走留下「滿地垃圾」　屋主一看：我的家毀了

馬來西亞一名房東公開房客搬走後留下的滿地垃圾，稱此人就是「地獄房客」，從客廳到房間，地板上幾乎每個角落都是飲料杯、裝食物的盒子、成堆袋子、衣物等等，髒亂不堪，直呼「完了，我的家毀了！」

4小時前

嘉義大車站計畫推進！「小小北」活化新生　4大亮點曝光

嘉義市鐵路高架化工程如火如荼進行中，為縫合都市空間及促進經濟發展，嘉義市府規畫將「嘉義大車站計畫」列為市政重大計畫，透過都市更新手段，加速推動老舊住宅密集的「小小北」（小澎湖、小副瀨以及北港車頭）地區活化新生，為使民眾更了解市府對該區計畫的規劃方向，都市發展處近日辦理四場座談會，向居民說明最新規劃內容及各區未來發展樣貌，共約有近300位民眾參加。

5小時前

新北社宅+2！　中和、新店2案規劃啟動！

新北市在8月公告社會住宅招租894戶，且在近日辦理中和區、新店區兩案社會住宅新建工程委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，已在9月13日正式上網公告招商，據悉兩案預計規劃900戶以上，提供不同年齡族群居住。

6小時前

想做推拉門「款式、材質」怎麼挑？超實用4重點一次看

一般採用推拉門設計，大多是希望節省空間，或者是讓空間可以依據需求彈性應用，挑選時除了根據預算、空間條件來選用外，以下列出幾個挑選推拉門的重點，讓讀者可以更精準地挑對適合的推拉門。

6小時前

越住越好運！家門前有「富、貴風水局」不怕沒錢

站在家門前，如果你能看到連綿不斷的山脈或者是面前寬廣的湖水，這不只是一幅美麗的風景畫，更是風水學中提升運勢的秘訣之一。新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版在《簡少年現代生活改運書》，揭示了一個實用的真理：你知道為什麼在風水學中，擁有眼前綿延的高山和前方寬廣圓潤的湖泊會被視為財富和權力的象徵嗎？簡少年指出，大部分的「貴局」（代表地位和權力）都與山有關，而「富局」（代表財富）則與水有關，指引我們如何與周圍的環境和諧共處，從而提升自己的運勢。

6小時前

花2500元買用3年二手洗衣機！她開心撿便宜　一拆包裝傻眼了

許多人買家電都會貨比三家，一樣效能買到越便宜越好。大陸河南一名徐姓女子從拍賣網站花約台幣2500元買到一台只用了3年的洗衣機，本以為撿到便宜卻踩雷，回家拆封發現上頭標籤生產日期是假的，洗衣機竟是2010年生產；徐女向賣家客訴，原來洗衣機是翻新機，最後還因為退貨問題鬧到派出所。

6小時前

大樓「743坪停車場」維修1年多竟變成KTV！商戶怒檢舉

濟南一棟大樓2458平方公尺（約743坪）大的地下停車場，維修1年半後變成了KTV娛樂城。因多次溝通無果，今年3月，商戶們集體檢舉。經大陸規劃、交警、城管等部門確認，地下停車場變KTV娛樂城改變了原規劃用途，要求恢復原狀。但半年時間過去了，拆除工作沒有進展。

7小時前

怕爆被騙！委託賣房不到1天「有人要下斡了」　內行點頭曝關鍵

日前有屋主委託賣房，結果不到一天時間，就得知似乎有買家要下斡旋，忍不住難以置信，「是真的有這位『買家』嗎？」直呼速度未免太快。信義房屋專家就表示，這可能代表屋主的房子品質不錯、價錢也漂亮，如果是擔心會被殺價，屋主可以堅持不降低價格，不用想太多。

7小時前

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

委託賣房不到1天「有人要下斡了..

男友堅持冷氣開整晚！她想省錢「..

大樓743坪停車場維修1年多竟..

台中「豪宅4大天王」總餘屋不到..

花2500元買用3年二手洗衣機..

雙貸族翻車斷頭　她台中千萬房產..

惡鄰狂抽菸！爸製「空品統計表」..

盤點全台最貴3豪宅餘屋量　它賣..

新北社宅+2！　中和、新店2案..

想換屋！掛售1個月「5組看房」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

緊鄰綠色隧道！台南新營社宅20..

惡鄰狂抽菸！爸製「空品統計表」..

地獄房客留滿地垃圾　屋主：家毀..

嘉義大車站計畫推進！「小小北」..

新北社宅+2！　中和、新店2案..

推拉門「款式、材質」怎麼挑？4..

越住越好運！家門前有「富貴局」..

花2500元買用3年二手洗衣機..

大樓743坪停車場維修1年多竟..

委託賣房不到1天「有人要下斡了..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366