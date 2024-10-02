花蓮社宅再+1！規劃372戶　預計2029年完工

▲北昌安居將提供372戶社宅。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住都中心花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社宅新建統包工程於27日順利決標，將由「東昇營造工程有限公司、廣乙建設股份有限公司、陳昆豐建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2029年竣工，為花蓮縣再提供372戶社宅。截至今日，國家住都中心累積社宅已竣工及決標戶數共59723戶。

「北昌安居」社宅基地位於花蓮縣吉安鄉建昌路、建昌路74巷、自強路89巷及自立路所圍街廓內，即花蓮公教會館（國統飯店）舊址。基地鄰近北昌國小、國立花蓮高農、中山市場及慈濟醫院，屬花蓮中心生活圈範圍內，車行5分鐘即可抵達花蓮火車站，交通便捷且機能完善。

國家住都中心表示，「北昌安居」所在的北昌村為吉安鄉人口最多的區域；吉安鄉跟花蓮市更佔了全縣6成的人口。「北昌安居」未來除提供372戶居住單元，滿足周邊租屋需求外，還會設置商業空間、托嬰中心、身心障礙者社區日間照顧中心及身心障礙者社區日間作業設施（小作所），提升在地社福服務量能。

事實上，「北昌安居」社宅為花蓮縣第三案，前兩案為中美好室、美崙安居，前後分別規劃126戶、425戶，預計於2026年與2027年竣工。