高雄人氣港點店遷新址才1年就歇業　一查「房東把店面賣了」

▲知名港式餐廳「港仔大佬」日前老闆突在粉專自曝，「這間房子賣了近10年，搬來這裏1年就賣掉，最後營業期限為10月。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

知名電影《痴情男子漢》曾在知名港式餐廳「港仔大佬」拍攝，該店位於高雄苓雅區，日前老闆突在粉專自曝「這間房子賣了近10年，搬來這裏1年就賣掉，最後營業期限為10月27日。」PO文一出，不少在地人都相當錯愕。

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「港仔大佬」位於高雄苓雅區苓雅一路，2014年在舊址開幕，由香港老闆開的道地口味一開幕就大排人龍，店內帶有創意的懷舊裝潢，專賣港點、功夫菜、公仔麵，是高雄知名的港式名店之一，連2017年電影《痴情男子漢》的部分場景用到「港仔大佬」用餐場地，2023年前搬到現址。

沒想到老闆突在粉專自曝「一切來的很突然，這間房子賣了近10年，搬來這裡1年就賣掉了，恭喜這房子終於找到了新的主人，最後營業日至10月27日。」同時安慰常客，持續洽談新店址，不少民眾紛紛祝福下一個地點會更好。

根據實登，該店8月成交，為地下1樓、地上5樓，地坪57.4坪、192.82坪，屋齡46年，格局為25房2廳24衛，總價4100萬元，為自然人入手。

▲苓雅一路屬於南高市中心，沿線商家林立，店面群聚商業機能發。（圖／記者張雅雲攝）

而租賃實登公布，1樓部分承租28.71坪，月租金為4.5萬元，換算單坪達1567元。在地仲介透露，該區苓雅一路以透天店住為主，地坪約20坪，租金總價約為4~7萬元，該店租金略低於區域行情。

住商不動產新光三多加盟店店長劉子豪表示，當地套房行情約為落在7000~8000元，光以24間套房的滿租的租金換算，投報率約4.9%。

劉子豪說，苓雅一路屬於南高市中心，沿線商家林立，店面群聚商業機能發達，屬於相當集市的生活圈，該棟透天當年屬於屋主自地自建，換算目前成交價約70萬元，目前新透天單坪地價約120~130萬元，以成交價來看也略低於區域行情。

劉子豪說：「因網購的消費形式興起，影響實體店面經營，近年透天店面交易量低迷，以致成交價也沒有起色。」

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