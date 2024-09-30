「限貸鐵拳」不打哈日族？　日本買房最高貸7成、無寬限期

▲目前國內購屋申貸環境嚴峻，那到日本買房貸款也受影響？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

目前國內購屋申貸環境嚴峻，那到日本買房貸款也會受影響？信義日本專家表示，沒有居留證的台灣人在日本買房投資，也是向台灣的銀行申貸，但不受限貸影響，只要相關條件符合銀行要求，基本上都可貸到5~7成、20年期、當期利率約2~2.5%。

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國內房貸資金緊縮，甚至出現排隊景象，鬧出房貸荒，另外先前央行祭出第七波選擇性限用管制，不少民眾購屋貸款的難度再度增加，那麼到日本買房是否也會有影響呢？

信義房屋日本事業部專案經理陳相甫表示，沒有居留證的台灣人在日本買房投資，只要財力證明、物件本身條件與地段符合，即可申請房貸，但不是向日本的銀行貸款，而是國內有8間銀行在日本設有分行，向這些台灣的銀行來申貸。

國人到日本買房投資置產，申請房貸是借日幣還日幣，貸款成數落在5~7成、最長年限20年，當前利率水準約2~2.5%，與國內差不多，但沒有寬限期。

至於先前國內央行祭出第七波選擇性信用管制，陳相甫說，央行規範沒有包括日本房地產，「也就是說，即使在國內有多棟房，但到日本買第一間時，仍可貸到5~7成，至於買第二、第三、第四間，央行也沒有管制，惟部分申貸銀行內部會有一些細部的限制。」

陳相甫進一步表示，今年國人到日本買房的熱度不減，與去年差不多，而雖然國人購買日本房屋，房貸也是向台灣的銀行申貸，但沒有出現申貸困難的情況，核貸時長與過去一樣，都是3週～1個月左右，也沒有排隊的撥款的問題，不受國內房貸荒影響。

另外，泰國也時常被國人討論，但事實上泰國地區只有特定銀行才提供外國人申請房貸，且條件頗為嚴苛，手續又繁雜，利率也相當高，因此泰國房貸相當不划算。

專營泰國市場的業者表示：「由於這幾年台灣房市非常熱，動不動就漲個3、4成，使得去泰國投資買盤的熱度消風，泰國的房子就是穩定收租，價格漲幅有限，而日前台灣購屋房貸環境嚴峻，加上政府打房，是否讓部分投資人把目光再度轉向泰國市場，值得關注。」

▲國人到貸款買房投資，基本上不能直接申請房貸。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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