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入住半年新屋「洗衣服」就淹水　她憂：颱風來了怎麼辦

▲▼ 基隆發生積淹水 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲颱風山陀兒逼近台灣，專家建議先檢查家中排水孔是否堵塞。（圖／示意圖、資料照）

記者陳筱惠／台中報導

就在颱風山陀兒持續增強並逼近台灣時，有讀者向《ETtoday新聞雲》抱怨，全新購入的新房子，入住不到半年時間，竟然發現在工作陽台洗個衣服，排水管竟然堵住水淹超過腳踝，讓她很憂心颱風來臨，新屋到底撐不撐得住？

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就在颱風山陀兒逼近台灣時，台中新屋屋主Ｗ小姐卻很憂慮，她說：「才剛入住半年的新屋，在洗衣服時竟遇到水淹腳踝的慘事，仔細觀察才發現是工作陽台的靠近室外機位置的排水孔被堵住了，打開一看竟是碎石子、泥沙、水電細小的水管堆積。」

她說：「現在颱風要來了，新社區入住的人數不多，上一次颱風時高雄的住宅淹水慘況歷歷在目，真的不知道如果自家樓上也是這樣，該如何是好？」

▲▼ 工作陽台淹水 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不少新建案剛完工交屋都會出現排水孔蓋堆積太多細小的泥沙、石頭。（圖／讀者提供）

對此，水管通達人陳達說：「這個個案應該是單純排水孔蓋堆積太多細小的泥沙，導致排水不易，這個情況有不少新建案剛完工交屋都會出現，民眾在驗屋時，也能請專業驗屋公司用顯微鏡看排水管是否有水泥、石頭等堵塞。」颱風將至，建議投訴民眾先將排水孔卸下，清除堆積泥沙、髒汙為優先。若還是不能排水，再請專業通水管人員前往。

他也建議，平時也要定期清理排水孔、總存水灣等，他更曾遇過透天物件，因為頂樓陽台被一大片落葉堵住排水孔，大雨又來得很大很急，而造成整屋淹水的慘劇。

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關鍵字：新屋台中工作陽台排水管颱風

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