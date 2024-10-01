首購族新標的　總價1100~1500萬內買台南高鐵特區

▲台南高鐵特區近期有中央攜手地方合作推動AI產業，再度提升區域話題性，並吸引越來越多建商搶進推案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

日前行政院宣布全台首個「人工智慧產業專區」落腳臺南高鐵特區，再度提升區域話題性，並吸引越來越多建商搶進推案，區域多以首購型大樓為主，總價多控制在1500萬元內，適用新青安貸款，引來首購紛出籠看屋。

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福裕事業副董事長董上裕表示，中央攜手地方合作推動AI產業，加上美商AMD也宣布將在高鐵特區設立研發中心，AI議題再度提升區域話題性，越來越多建商搶進推案。

清景麟集團董事長林湘甯指出，該區已規劃沙崙健康園區、成大醫療分區、中研院量子科技、工研院、陽明交大、成大歸仁分校、以及三井Outlet等科技產業聚落和商業機能設立，加上到南科車程20~30分鐘也吸引不少科技人購屋。

年份 成交量 均價 (萬) 最高價 (萬) 2024 840 件 33.2 40.1 2023 332 件 31.3 38.5 2022 628 件 30.3 37.9 2021 957 件 22.9 28.9

▲歸仁近年預售大樓房價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

根據實登，高鐵特區2020年首個進場預售案「國家強棒」，成交均價為20.5萬元，還有1字頭價格，之後房價出現大幅飆漲，今年歸仁區預售成交共有840筆，均價為33.2萬元，住宅成交最高價為40.1萬元，與去年成交比數332筆、均價31.3萬元相比，價量俱揚。

▲「坐忘林」有2千組預約客，大都是南科、以及在地的科技族群上周末六、日來人合計也有約50組。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利透露，台南高鐵特區推案多以首購大樓為主，儘管近期有央行祭出第七波信用管制，該區段不少首購大樓總價多控制在1100~1500萬元，因首購族適用新青安優惠方案，看屋人潮、買氣都在一片市況低迷中異軍突起。

像是原定928檔期進場的清景麟集團旗下福裕新案「坐忘林」，上周也依原定計畫進場，麟裕國際總經理謝宗澂指出，規劃18~31坪、2~3房產品，共312戶住宅，總銷約60億元，採預約賞屋制，目前已有2千組預約客，大都是南科、以及在地的科技族群，首購比例約30％，上周末六、日來人合計也有約50組。

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