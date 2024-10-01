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北客「央行重手前」1.8億買七期豪宅　每坪105萬創台中新天價

▲▼ 聯聚瑞和大廈。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期「聯聚瑞和大廈」9月來自台北的富豪無貸款砸下1.8億元，拆算單價105萬元創下新天價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隱形富豪眾多出手也是迅雷不及掩耳，據實登揭露，台中七期首個突破百萬元單價的豪宅出爐，北部豪客9月初無貸款買進「聯聚瑞和大廈」中樓層交易總價1.8億元，根據實登揭露單價每坪94.6萬元，但實際上拆算車位後，該戶別單價超過105萬元，創下台中史上一遭。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

台中首個百萬元單價建案出爐，據實登揭露，北部自然人豪客9月初無貸款買進「聯聚瑞和大廈」中樓層交易總價1.8億元，總坪數191.31坪，含3車位，實價登錄揭露含車單價每坪94.6萬元，但實際上拆算車位單價後，該戶別單價超過105萬元，締造了台中七期房價新歷史。

「聯聚瑞和大廈」位於市政北七路，身為台中豪宅一哥，過去也曾出現2層樓包層由同家族購買，購屋總價高達5.855億元，8 字頭當時也突破7期毛胚屋的單價紀錄。

此次，再出現百萬元單價交易，台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方指出：「『聯聚瑞和大廈』為七期秋紅谷首排的景觀社區，且該社區為中台灣最高的住宅大樓，對層峰買家而言極具象徵性，加上建商在台中頗負盛名，因而締造百萬身價。」

另據實登揭露，位於七期、擁有黃金門牌的豪宅社區「寶璽天睿」在7月高樓層成交一戶1.57億元物件，總坪數達200坪，拆算車位單價88萬元，也創下該社區新高。經查，出手的台中在地富豪早年經營批發買賣，後就轉爲不動產、有價證券的投資，七期資深房仲謝兒政說：「『寶璽天睿』雖然不是角地，但格局上以Z字形規劃，擁有四面採光，但私密性也高，成為富豪心頭好。」

▲▼ 台中豪宅府會園道1號的超級豪宅「寶璽天睿」為SS純鋼骨結構搭配東京晴空塔系統日本KYB。（圖／立智國際公關提供）

▲另一間豪宅社區「寶璽天睿」在7月高樓層成交一戶1.57億元。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「近期七期周邊大坪數豪宅，成交單價約落在7字頭價位，此戶由於屬高樓層交易，且有鄰近公園大片綠地的景觀優勢，同時依據實價登錄揭露，兩戶備註包含進口廚具、電器等設備，品牌力加持也因此讓買方願以較高價位成交。」

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關鍵字：台中豪宅七期富豪成交大坪數創價寶璽天睿聯聚瑞和

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