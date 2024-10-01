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盼央行政策健全市場　愛山林總座：房價漲無關新青安

▲▼ 看房,買房,看屋,預售,代銷 。（圖／記者項瀚攝）

▲央行祭出第七波選擇性信用管制，案場來人量大減。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行祭出第七波選擇性信用管制，案場來人量大減。不過，愛山林總座張境在表示，這段時間房地產價格漲太快，政府出手調控，讓市場趨於健康穩定並非壞事，而面對這波量縮也不用太緊張，「政策一出，多少讓買盤觀望，但中長期來看，中小坪數首購型新房子仍供不應求。」

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近年房價大漲，房市熱絡，使得房貸資金水位滿，出現許多房市亂象，逼得央行祭出第七波選擇性信用管制措施，出重手打房。而這波房地產大好，許多人把新青安政策定為「元凶」。

不過，愛山林總經理張境在表示，新青安幫助年輕人買房成家，是立意良善的政策，不該被污名化，「事實上過去就已有青安政策，為何政策祭出後房價沒有飆漲，而新青安政策只是加碼補助，房價就飆漲，被說成是房市的安非他命？」

張境在說明，這波房價大漲，與新青安政策沒有直接的關係，主要是因為台灣經濟表現強勁，股市在今年攀上2萬4千點，游資豐沛，進而推升房地產價格。

張境在說，業者不支持炒房行為，也盼房市穩定健康，而這段時間房地產價格漲太快，政府、央行出手調控，是好事一件，不過仍要再向政府喊話，針對首購自住要多幫忙，貸款成數不受影響，申貸也不要有排隊窘境。

▲▼ 建案,預售屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲張境在說，業者不支持炒房行為，也盼房市穩定健康。（示意圖／記者項瀚攝）

至於當前市況，張境在說，這波案場來人量比起過去下滑3~4成，但並非壞事，政策祭出後多少讓買盤觀望很正常，「說實在的，如果這波政策下去，沒有任何效果的話才該緊張。」

然而，雖然這波央行政策使案場來人量縮，但中長期來看，張境在仍看好國內的房地產市場，尤其是中小坪數的首購型新房、以及商用不動產。

張境在說，國內家戶人口數不斷創低，年輕人成家購屋需求不減，且都喜歡住新房子，而市場上小坪數新屋量體仍是不夠的。另外價格方面，張境在提到，土地成本、營建成本居高不下，新房子價格修正難，加上國內經濟成長率預期佳，等這波銀行放貸緊縮緩解之後，房地產市場仍可期。

房市專家何世昌表示，房貸資金水位滿比起選擇性信用管制，對市場的衝擊影響更大，目前各銀行已努力降低不動產放款比例、不動產放款集中度，預期房貸資金緊縮的狀況會維持到明年Q2，倘若之後緊縮的狀況徹底緩解，房地產市場也有望擺脫陰霾，海闊天空。

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關鍵字：央行打房新青安信用管制代銷來人量愛山林張境在甲山林

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