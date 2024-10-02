都更容積認定放寬！921前耐震不足房屋解套　估27萬戶受惠

▲內政部表示，考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，如今修法放寬，欲加速老舊建物更新。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳致平／台北報導

立法院內政委員會於9月30日審查「都市更新條例」第65條條文修正草案，擴大原建築容積適用對象，加速都市更新整合。內政部表示，待三讀正式通過後，將可透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願，達到提升建築物與民眾居住安全目標。

內政部強調，此類建築多為「921大地震前建造」，考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，就現今建築法規標準而言，恐有耐震不足之疑慮。

內政部表示，為維護民眾居住安全品質及利於更新整合，因此修法擴大適用原建築容積更新重建對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地。

另外，實施者已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件亦可適用，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物約27萬戶受惠。

內政部強調，台灣歷經多次地震災害，本案推動有其必要性及重要性，期盼立法委員共同支持，早日完成三讀程序，以加速老舊建物更新，強化國人居住安全。