五都9月移轉棟數月減7.4%　房仲：10月後將更慘

▲五都買賣移轉棟數僅台中微幅上升，主要是受太平區所帶動 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

房貸鬧錢荒，房市交易量縮。除了高雄，五都公布9月買賣移轉棟數，合計月減7.4%，其中3都呈現雙位數衰退，台中則是唯一不減反增縣市。信義房屋專家表示，受央行政策影響，加上8月交易動能漸緩，將反映到之後10、11月的交易量能。

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房貸資金緊縮，鬧錢荒，央行又在9月19日祭出選擇性信用管制，市場預期房市交易量縮，買賣移轉棟數成為持續觀測追蹤的重要指標之一。

今（1日）雖然高雄、台南都放颱風假，但台南仍如期發布9月買賣移轉棟數，合計五都達1萬9028棟，月減7.4%，但對比去年同期增加3.9%，主要是因去年房市買氣受《平均地權條例》修法衝擊，買氣明顯下滑。

▲五都9月買賣移轉棟數合計1萬9028棟。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月已出現銀行房貸卡卡現象，房貸排隊等候時間拉長，影響過戶時間往後，加上持續有新建案交屋，使得9月買賣移轉棟數僅衰退7%，

曾敬德說，央行打房政策於9月19日上路，尚未在9月移轉棟數上反應，而考量到8月8月交易動能漸緩，加上央行政策讓市場掀起觀望氛圍，10、11月的交易量能可能會再縮。

不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，新青安優惠仍在，首購族群也不受央行這波打房影響，在剛性買盤持續加深支撐力道之下，下半年市場雖會量修，但價格仍朝穩掌局勢發展。

▲五都9月買賣移轉棟數月增減統計。（表／記者項瀚製）

進一步觀察五都表現，台北市、桃園市、台南市都有雙位數衰退，其中以桃園月減18%最慘。不過台中不減反增，微幅增加近1%。進一步探究，主要是因太平區年月增幅都超過100%，翻倍激增成為台中9月買賣移轉的大補帖。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在台中市中心房價高漲的推擠下，太平因仍具有相對低價的優勢，買氣相對有撐，加上太平區Q3有超過400戶的指標案「陞霖執美」完工，湧現新案交屋潮，因而空降9月台中交易熱區的亞軍。

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