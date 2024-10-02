「媒體一直報房市要死了！」　章定煊：不至於出現斷頭潮

▲房市學者表示，央行限制一出手嚇到了一些人，但預期過陣子可能買盤又回來了。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

「媒體一直在報房市要死了，但其實不會那麼慘！」房市學者認為，首購買盤占市場大多數，不受政策影響，央行限制一出手嚇到了一些人，但預期過陣子可能買盤又回來了。價格方面將呈個案表現，供不應求、建商體質好的個案不會太擔心。

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房貸鬧錢荒，19日央行還祭出選擇性信用管制，被市場形容是出最重手打房，房市籠罩利空氛圍，一些業者、專家開始看空房市，認為未來價量可能出現大幅度修正。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「央行祭出第七波選擇性信用管制，媒體現在一直報市場『要死了』，嚇唬到一些人，市場量能會稍微萎縮，但不至於發生嚴重拋售潮、斷頭潮、市場崩盤，過一陣子後買盤可能又跑回來了。」

章定煊說明，政府立場依舊是保證新青安、第一戶一定貸得到，頂多就是名下有房的人（無貸款）沒有寬限期，但貸款成數仍無限制，且前已拿到的寬限期的人並沒有追溯取消，這類買方不受政策影響，且占市場比例高。

針對第二戶貸款成數下降，章定煊說，政府也是只1成、1成降、從7成降到5成，不敢直接降到3成，「說實在的，除短期換屋不受影響之外，2成資金實務上有多種管道籌措，並不會太難，市場不至於出現斷頭拋售潮。」

章定煊表示，現在只有靠以屋養屋、靠寬限期的財力單薄買方會退出市場，首購族、換屋族可能只是被嚇住了，稍微觀望。

▲央行打房之後，市場景氣雖然反轉，但市場不會齊跌。（示意圖／ET資料照）

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則表示，央行打房之後，市場景氣雖然反轉，但市場不會齊跌，未來房價走勢將呈現「個案表現」，供不應求、建商體質好的個案不要太擔心，不過像是供過於求、科技廠設廠利多不實現、或一些小建商可能撐不過，降價求售的個案就危險了。

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