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買新屋投資「要不要出租？」掀議　帥過頭：掉價10%

▲▼利晉曙光,樣品屋,預售屋,新案,買房,房市,購屋,小資族,接待中心,利晉工程,。（圖／記者賴志昶攝）

▲買新屋投資該不該出租？知名投資客帥過頭說，租人的話將掉價10%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

買新屋投資該不該出租？知名投資客帥過頭說，租人的話將掉價10%，但如果是中長線投資客，等到5年後才要賣得話，仍建議出租。另外，信義房屋專家則認為，除非是豪宅出租，不然新屋出租不會明顯影響價格，房子長期空在那也不是好事情。

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買新房子投資，計畫未來轉售賺價差，持有期間究竟該不該出租？這個話題近日在臉書社團掀起討論，有人覺得要出租，可獲得更大的資金效益，但也有人覺得，新房子租出去，未來轉售恐怕會掉價，畢竟大家還是喜歡沒人住過的新房子。

對此，知名投資客帥過頭表示，「新屋租過人掉價」的道理很少人懂，沒住過人是「新古屋」，有住過人的話就是「中古屋」，相比之下後者普遍來說會掉價10%。

不過，帥過頭說：「買新房子投資，也不會建議一定不要出租，而是得取得於投資策略。」他說買房投資主要有2種人，一種是預售買進，等到交屋時就打算出售，45％房地合一稅直接繳出去，這種偏短線的就不會出租。

而另外一種中長線，帥過頭說，大多會等到5年之後、等到房地合一稅降到20%時再賣，而這種人就建議要出租，並使用公益出租人。

▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲買房出租，每年租金投報抓2%，5年下來也就是房屋總價的10%。（圖／Pexels）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，出租每年租金抓2%，5年下來也就是房屋總價的10%，況且5年到了之後也不一定會馬上出售，還是會看一下市場狀況，也不一定馬上就會賣到心中的理想價格。

不過，曾敬德認為，除非是豪宅物件，不然新屋出租不會有明顯掉價狀況，房子長期空在那邊、沒有住人，也不是件好事情。

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關鍵字：買房投資出租價格租金投資客帥過頭信義房屋曾敬德

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